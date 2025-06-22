محمد سعد يكشف شرطه لخوض دراما رمضان المقبل

كشف الفنان محمد سعد حقيقة الأخبار المتداولة طوال الفترة الماضية عن بداية تحضيره لفيلم جديد إضافة الى شرطه لخوض السباق الدرامي الرمضاني المقبل.

قال سعد في تصريحات صحافية: "لم أتعاقد الى الآن على أي عمل سينمائي جديد، وكل الأخبار المنتشرة غير صحيحة، ولا أعلم مصدرها، وحاليًا في مرحلة الاختيار بين أكثر من سيناريو، وأيضًا لم أتعاقد على المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل وشرطي الأساسي لقبول أي عمل هو جودة الورق".

جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد سعد في السينما كان فيلم "الدشاش"، تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز وشارك في العمل كل من: زينة، باسم سمرة، خالد الصاوي، نسرين طافش، رشوان توفيق، مريم الجندي، أحمد الرافعي وآخرين.

ودارت الأحداث حول "الدشاش" الذي يمتلك ملهى ليليًا ويدخل طوال الوقت في عداوات عديدة، ولكن حينما يتعرض لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب؛ يسعى للتحول الى شخص أفضل.

كما كان مسلسل "إكس لانس"، الذي عرض في رمضان 2023 هو آخر أعماله الدرامية، تأليف ورشة كتابة بلاك هورس وإخراج إبرام نشأت، وشارك في العمل كل من: أحمد فتحي، حسام داغر، حسن عبد الفتاح، سارة درزاوي.

ودارت الأحداث حول الحاج حناوي المعروف بـ"الإكس لانس"، الذي يجد نفسه بالصدفة متورطًا مع عصابة كبيرة في تهريب الآثار بعد أن يصدم أحد الأشخاص بسيارته.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :