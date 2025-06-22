يسرا اللوزي تردّ على منتقدي دورها في "لام شمسية"

ردت الفنانة يسرا اللوزي، على الانتقادات التي وجهت طوال الفترة الماضية الى دورها في مسلسل "لام شمسية" الذي عرض في رمضان الماضي.

وقالت يسرا خلال مشاركتها في ندوة صناع مسلسل "لام شمسية" التي أقيمت في المركز الكاثوليكي للسينما، إن شخصية "رباب" التي قدمتها ضمن أحداث العمل لم تكن سهلة على الإطلاق، مشيرة الى أنها واجهت بعض الانتقادات بعد عرض الحلقة الرابعة.

أضافت: "بعد عرض الحلقة الرابعة، بدأت أقرأ تعليقات من نوع إني ماقريتش السيناريو، أو إني مش بتكلم، وده استغربته جدًا، لأني كنت من خلال قراءتي للنص والبروفات، شايفة إن طريقة الكلام مناسبة للفكرة، وإن رباب بتعبر عن حالتها بالصمت أحيانًا أو بكلمات قليلة".

تابعت: "أنا من جوايا كنت حاسة إن التصرفات اللي بتمر بيها رباب نابعة من الشخصية، وطريقتها في التعبير عن نفسها، ومكنتش متخيلة إن الناس مش فاهمة إن ده كلام بس بأسلوب تاني، نابع من الحالة النفسية والضغوط اللي كانت بتمر بيها".

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم وورشة سرد وإخراج كريم الشناوي، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، صفاء الطوخي وعدد آخر من الفنانين.

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