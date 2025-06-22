أحمد سعد يعلق على تحطم سيارته الجديدة بعد ساعات قليلة من شرائها

القاهرة - الخليج 365
علّق الفنان أحمد سعد على تحطم سيارته الجديدة؛ وذلك بعد ساعات قليلة من شرائها إثر اصطدامه بسيارة نقل خلال قيادته لها بصحبة زوجته علياء بسيوني وأبنائه، مؤكداً أنه لم يحزن على السيارة وأنه يعتبر الأمر فداء لأولاده.
قال سعد: "أنا الحمد الله بخير وبطمن كل جمهوري، لله ما أعطى ولله ما أخذ، أنا مش بفكر في أي حاجة خالص ربنا هو الذي أعطى السيارة لي، والحادثة فدت أولادي وبيتي وحياتي والحمد لله رب العالمين".
كان الفنان أحمد سعد قد كشف عن تعرضه لحادث سير مروّع، نتجت عنه تلفيات كبيرة في سيارته التي اشتراها قبل الحادث بساعات، إثر اصطدامه بسيارة من الأمام بشكل عنيف، مؤكدًا أن العناية الإلهية أنقذته هو وأسرته من أي إصابات خطيرة.
ونشر سعد عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورة لسيارته وقد تهشمت تماماً، وعلق قائلًا: "لله ما أعطى ولله ما أخذ.. كنت بجربها - ورايح أعلّق نمرها، ولكن حصلي حادث - بس الحمد لله أنا وأولادي وزوجتي بخير".
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