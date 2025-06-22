أصالة تكشف عن الصعوبات التي واجهتها خلال تحضيراتها لألبومها الجديد "ضريبة البعد"

خلال لقائها مع برنامج ET بالعربي، كشفت الفنانة السورية أصالة عن الصعوبات التي واجهتها خلال تحضيراتها لألبومها الجديد "ضريبة البعد"، مؤكدة أن الأمر وصل بها الى عدم النوم سوى ساعتين فقط طوال ثلاثة أسابيع.

قالت أصالة: "لي 3 أسابيع كنت بنام في اليوم ساعتين يمكن هذا أكثر ألبوم أخذ من روحي ومجهودي ووقتي"، متابعة بأنها تشعر بالقلق والخوف والتوتر.

وكشفت أن الألبوم يحمل مشاعر كثيرة وتجارب شخصية، منها خيبات أمل وخيانة أصدقاء، وقالت: "كلام فارغ مش بس للحب… كل مرة بحس الأغاني لحد".

وينتظر الجمهور ألبوم أصالة الجديد، الذي من المقرر طرحه قريبًا بعدما انتهت من تسجيل أغنياته، وتتعاون فيه مع شركة روتانا ومن أبرز أغاني الألبوم: "كلام فارغ"، "ضريبة البعد"، "اكتفاء بالنفس"، "ما وحشتكش"، "العنب الساقع"، "حوسة إيه دي"، "أحبك أكرهك"، "أنا هنساك"، "حبة حبة"، "مش وحشة".

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