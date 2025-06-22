تامر حسني يُعرب عن سعادته بطرح فيلمه الجديد "ريستارت" بدور العرض السينمائي

أعرب النجم تامر حسني عن سعادته الكبيرة بطرح فيلمه الجديد "ريستارت" بدور العرض السينمائي، ضمن سباق أفلام عيد الأضحى، مؤكدًا أن العمل مر بمجهود شاق من كل أفراد الفريق، وأوضح أن أجواء التصوير كانت مليئة بالحماس والمحبة، مضيفًا: "اشتغلنا بروح الفريق الواحد، وكنا بندخل اللوكيشن زي ما بندخل الحياة، كتف في كتف".

وأشار تامر حسني خلال لقاء خاص عبر برنامج" Spotlight" المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن اختيار رضا البحراوي لغناء إحدى الأغنيات داخل الفيلم لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة إعجاب قديم بصوته وتاريخه، قائلاً: "رضا من الأصوات الشعبية اللي دايمًا بحب أسمعها، وكان نفسي أشتغل معاه من زمان، ولما جات الفرصة، حسيت إنه أكتر صوت يليق على نوع الأغنية اللي بنقدمها".

وعن حفلته الأخيرة، قال تامر حسني مازحًا إن الأجواء كانت أقرب لليلة فرح منها إلى حفلة غنائية تقليدية، مشيرًا إلى أن تقديم تجربة جديدة ومختلفة كان هدفه الأساسي، وأضاف: "دايمًا بحاول أقدم للجمهور حاجة مش متوقعة.. الناس دي وقفت جنبنا كتير، ومن حقهم يشوفوا حاجة اتعملت بحب واهتمام".

واختتم تامر حديثه بتمنياته بنجاح الفيلم، مؤكدًا أن الجمهور هو الدافع الحقيقي للاستمرار والتطور، وأنه يعتبر كل عمل جديد تحديًا ومسؤولية تجاه من منحوه الثقة والدعم.

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