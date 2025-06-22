أنغام تتعرض لموقف إنساني في حفلها بالكويت

القاهرة - الخليج 365
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل الفنانة أنغام الأخير، الذي أحيته في الكويت يوم الجمعة الماضي، ضمن فعاليات مهرجان "ليلة عمر"، والذي شهد إقبالًا كبيرًا.
وفي موقف إنساني خلال الحفل، فوجئت أنغام بأحد الحضور يتجه الى المسرح لكي يهدي لها وردة، ولكن أحد رجال الأمن تدخل ومنعه وأخذ منه الوردة وناولها لأنغام، التي رفضت أخذها منه واحتدت على رجل الأمن وطالبته بإعادة الوردة لصاحبها ليعطيها لها بنفسه، ليتقدم المعجب ويناول أنغام الوردة التي التقطتها منه وقبلتها وظلت ممسكة بها طوال تقديم فقرتها في الحفل، في موقف إنساني يعكس تقدير أنغام لجمهورها ومعجبيها.
من ناحية أخرى، تستعد أنغام لإحياء حفل بمشاركة الفنان تامر عاشور في تبوك بالمملكة العربية السعودية، في 27 حزيران (يونيو) الجاري.
وسوف يقدم الثنائي تامر عاشور وأنغام خلال الحفل، عددًا من الأغاني الشهيرة تحت قيادة المايسترو هاني فرحات.
كانت أنغام قد أحيت مؤخراً حفلين في المملكة العربية السعودية، حيث كشفت عن مشاعرها حيال الحفلين، وعلقت على ذلك قائلة: "وأنا على خشبة المسرح همي إني أغني وأشوف الناس مبسوطة، لكن بعد مغادرتي المكان وعودتي لمقر إقامتي، ساعتها أبدأ أشوف انطباع الناس من خلال ما يكتب وينشر في مواقع التواصل الاجتماعي".
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