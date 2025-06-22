شكرا لقرائتكم خبر عن فات الميعاد الحلقة 8.. مشهد مؤثر بين أحمد مجدى وأسماء أبو اليزيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذهبت بسمة "أسماء أبو اليزيد"، لشقتها حتى تأخذ ما يخصها، وذلك خلال أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل فات الميعاد، واستقبلتها عبلة "سلوى محمد علي"، وظنت أنها قررت أن تعود لابنها، ولكن بسمة صرحت لها بأنها جاءت لسبب آخر، وعندما صعدت لشقتها استقبلها مسعد "أحمد مجدي" محاولا استعطافها، ومحاولا تذكيرها بالمواقف الجميلة التي كانت بينهم، طلبت منه بسمة أن يخرج من الحجرة لحين إنهائها ما تفعله، لكنه أمسك يديها في لحظة مؤثرة وعبر لها عن اشتياقه الشديد وأكد لها أنه يعلم أنها أيضا تشتاق إليه.

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل فات الميعاد، الكثير من الأحداث، حيث قرر مسعد "أحمد مجدي" أن ينفذ لزوجته بسمة "أسماء أبو اليزيد" كل طلباتها أملا منه أنها بذلك قد تعود إليه، وبالفعل أخذ نقود من أخته ودفع مقدم شقة، ثم ذهب لبسمة إلى عملها ومعه عقد الشقة، ولكنها رفضت العودة وقالت له إنها أصبحت لا تحتاج أي شيء منه سوى الانفصال.

يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.