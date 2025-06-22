شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ناير: أعدت كتابة "أثينا" 3 مرات.. والقضية الفلسطينية كانت دافعا لولادة الفكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيناريست محمد ناير أن الظروف السياسية والإنسانية الأخيرة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، كانت سببًا رئيسيًا في تحمّسه لكتابة مسلسل "أثينا" بطولة ريهام حجاج، مشيرًا إلى أن المسلسل جاء من رغبة صادقة في تناول موضوعات ترتبط بالعدالة والواقع.

وقال ناير، خلال استضافته في برنامج "لمن يهمه الفن" مع الإعلامية أميرة نور على إذاعة نغم إف إم، إنه كان متحمسًا جدًا لمشروع "أثينا"، مضيفًا: "كل ما كان بينضم حد جديد للكاست، كنت بحس إن عندي مسؤولية أكبر.. لازم الكل يخرج من العمل مبسوط".

وأضاف ناير: "كتبت مسلسل 'أثينا' 3 مرات، وكنت كل شوية أقطع الورق وأبدأ من جديد، كنت قلقان جدًا لحد ما بدأنا تصوير".

وعن فلسفته في الكتابة، قال: "من وجهة نظري مفيش حاجة اسمها نجاح، لأن الطبيعي إن الواحد يشتغل ويتقن شغله، وبستغرب لما حد يسألني عن رأيي في نجاح العمل".

وتابع حديثه عن "أثينا" قائلاً: إن جميع شخصيات العمل كانت تبحث عن العدل، موضحًا: "مفيش حاجة صعبة طول ما الواحد عارف هو عايز يقول إيه ويوصل لإيه".

وعن العمل مع ريهام حجاج قال ناير: "قلت لريهام، لو عايزين نعمل حاجة جديدة ليكي، لازم نشتغل على معادلة جديدة، وأنا كصيدلي قررت أستخدم خبرتي في المعادلات الكيميائية بشكل رمزي، ففتحنا الباب لوجوه جديدة تاخد فرصتها في العمل".

وعن تفاصيل مشاريعه الحالية، قال ناير: "دلوقتي بصور فيلم أحلام سلطان المنسي، من تأليفي وإخراجي، وبحضر لعمل درامي جديد مع ريهام حجاج".