‏المطربة يارا تنعى ضحايا كنيسة مار إلياس: الله يرحم الشهداء ويشفى الجرحى

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القاهرة - سامية سيد - نعت المطربة اللبنانية يارا ضحايا تفجير كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة دمشق، وكتبت عبر حسابها على موقع "إكس": "يا ربي دخيلك الله يرحم الشهداء، ويشفي الجرحى، ويحمي هالناس وتعازينا الحارة لكلّ أهل ‎سوريا".



يارا تقدم التعازي لضحايا كنيسة مار الياس فى دمشق

وكان انتحاري يتبع تنظيم داعش الإرهابي قد أقدم على الدخول إلى كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة دمشق، حيث أطلق النار، ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية السورية.

وأوضحت الداخلية السورية أن المعلومات الأولية تشير إلى ارتقاء عدد من المدنيين وإصابة آخرين بجروح وقد سارعت الوحدات الأمنية إلى موقع الحادث، وطوّقت المنطقة بالكامل، وبدأت الفرق المختصة بجمع الأدلة ومتابعة ملابسات الهجوم.