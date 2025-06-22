شكرا لقرائتكم خبر عن فات الميعاد الحلقة 8.. أحمد مجدى يشترى شقة أملا فى عودة أسماء أبو اليزيد له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل فات الميعاد، الكثير من الأحداث، حيث قرر مسعد "أحمد مجدي" أن ينفذ لزوجته بسمة "أسماء أبو اليزيد" كل طلباتها أملا منه أنها بذلك قد تعود إليه، وبالفعل أخذ نقودا من أخته ودفع مقدم شقة، ثم ذهب لبسمة إلى عملها ومعه عقد الشقة، ولكنها رفضت العودة، وقالت له إنها أصبحت لا تحتاج أي شيء منه سوى الانفصال.

وكانت قد بدأت الحلقة السابعة من مسلسل فات الميعاد، برفع بسمة "أسماء أبو اليزيد" قضية طلاق للضرر، على زوجها مسعد "أحمد مجدي"، حيث اتهمته بضربها، وطلب القاضي شهوداً على الواقعة، ففكرت بسمة في بائع الخضار وزوجته والذي سمع مشاجرتهم، وحاول فضها، ولكن حماتها عبلة "سلوى محمد على" رفضت أن يتدخل، كما فكرت في زوجة منعم" فدوى عابد" لتشهد معها.

يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.