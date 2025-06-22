نور علي وتيم حسن في رمضان 2026.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 يونيو 2025 10:32 مساءً - بعد موسم رمضاني مزدحم بالنجاحات والردود الجماهيرية الواسعة، تستعد النجمة السورية نور علي لخوض تجربة جديدة ومميزة، حيث وقّعت رسمياً على بطولة مسلسل جديد المقرر عرضه في رمضان 2026، بمشاركة النجم تيم حسن. العمل من تأليف لبنى الحداد وإخراج سامر البرقاوي، في تعاون يُنتظر أن يحقق صدى كبيراً على الساحة الدرامية.

حضور مميز في دراما رمضان 2025

وفي أحدث أعمالها، سجلت نور علي حضوراً قوياً في الموسم الرمضاني الأخير (2025) من خلال عملين متنوعين، ما بين الدراما الاجتماعية التي تقترب من التراجيديا في مسلسل "البطل" للمخرج الليث حجو، الذي عُرض على منصة شاهد، محققاً نجاحاً كبيراً ويدخل ضمن قائمة الأعلى مشاهدة. كما تلقت نور عن دورها فيه ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أيضاً شاركت في الجزء الثاني من مسلسل الكوميديا السوداء الناجح "ما اختلفنا".

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جوائز وتكريمات

قبلها، فازت نور علي بجائزة الإبداع الفني عن دورها في مسلسل لعبة حب بمهرجان الفضائيات العربية بمصر في دورته الأخيرة (2024)، كما ترشحت لجائزة JOY AWARDS لأفضل ممثلة عن نفس الدور، حيث جسدت شخصية فتاة فقيرة تمر بظروف صعبة، ما يجعلها تقبل بعرض للزواج من رجل لا تحبه.

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