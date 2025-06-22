التفاصيل الكاملة للفيلم السعودي الزرفة قبل طرحه بصالات السينما

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 يونيو 2025 10:32 مساءً - تستقبل صالات السينما السعودية، الفيلم الكوميدي "الزرفة"، اعتباراً من يوم 3 من يوليو المُقبل، حيث يُعَدُّ تجربة سينمائية مختلفة، تعتمد على النجوم الشباب بشكلٍ كبير، ويأتي ذلك بعدما جرى الانتهاء من تصويره في مدينة الرياض، منتصف شهر ديسمبر الماضي، حيث يحمل المشروع العديد من المفاجآت للجمهور السعودي.
تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي فانتازي، حول تعويذة فرعونية قديمة تتسبب في اختفاء جميع الرجال من على وجه الأرض، ما عدا رجلاً واحداً يُدعى "كمال"، الذي يصبح فجأة آخر رجل في العالم، وعلى الرغم من أن الأمر يبدو كأنه حلم؛ فإن حياته تنقلب رأساً على عقب وسط عالم من النساء فقط، لتبدأ مغامرات غير متوقعة تعكس صراعات نفسية واجتماعية في إطار ساخر وغير تقليدي.
أبطال فيلم "الزرفة"ويُشارك في بطولة فيلم "الزرفة"، مجموعة من الوجوه السعودية الشابة، منها: محمد شايف، حامد الشراري، أحمد الكعبي، إلى جانب مشاركة فهد المطيري، خالد عبد العزيز، عبد الله الربيعة، إبراهيم الخيرالله، زياد العمري، أضواء بدر، وظهور خاص للنجم العالمي Robert Knepper، والفيلم إنتاج "أفلام الشميسي"، و"ستوديو تلفاز 11"، بالتعاون مع صندوق Big Time، وكتابة وتأليف إبراهيم الخير الله ومحمد القرعاوي.
قصة فيلم "الزرفة"يحكي فيلم "الزرفة" قصة ثلاثة شباب من خلفيات مختلفة، تجمعهم الصدفة عبر الألعاب الإلكترونية، ليجدوا أنفسهم يعملون في مطعم تابع لمجموعة الهنهوني، حيث تتغير حياتهم عندما يتورطون في سرقة قطعة فنية تقودهم إلى سجن الجفرة، وسط أحداث تجمع بين الكوميديا والدراما. واستغرق تصوير الفيلم نحو 32 يوماً داخل مدينة الرياض، في 10 مواقع تصوير مختلفة تقريباً، كما تطلَّب العمل بناء 32 ديكوراً مختلفاً.
أفلام جديدة بالسينما السعودية يوم 3 من يوليويُذكر أن صالات السينما السعودية، سوف تستقبل يوم 3 من يوليو المقبل، نحو 5 أفلام جديدة أيضاً بجانب "الزرفة"، لعل أبرزها الفيلم الكوميدي "آخر رجل في العالم"، بطولة: أيمن منصور، بيومي فؤاد، مي كساب، محمد محمود، انتصار، لبنى عزت، عايدة رياض، إبرام سمير، سامي مغاوري وآخرين، والعمل قصة هشام هلال، وسيناريو وحوار إسلام شتا وأحمد رجب، وإخراج أسامة عرابي، وينتمي إلى أفلام الكوميديا والفانتازيا.
تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي فانتازي، حول تعويذة فرعونية قديمة تتسبب في اختفاء جميع الرجال من على وجه الأرض، ما عدا رجلاً واحداً يُدعى "كمال"، الذي يصبح فجأة آخر رجل في العالم، وعلى الرغم من أن الأمر يبدو كأنه حلم؛ فإن حياته تنقلب رأساً على عقب وسط عالم من النساء فقط، لتبدأ مغامرات غير متوقعة تعكس صراعات نفسية واجتماعية في إطار ساخر وغير تقليدي.
https://www.instagram.com/p/DKhzc5LMiDd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DKhzc5LMiDd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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