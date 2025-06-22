بعد تألقه بمهرجان موازين وائل جسار يظهر مع ابنته الشابة في فيديو عفوي.. فهل تشبه والدها؟!

وائل جسار يظهر مع ابنته في فيديو عفوي

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جسار يُلهب جمهور موازين والعَلَم المغربي يزيِّن المشهد

إشادة خاصة في الكواليس.. كارمن سليمان تحظى بثناء جسار

مهرجان موازين يجمع نجوم الطرب في الوطن العربي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 يونيو 2025 10:32 مساءً - بعد تألقه بمهرجان "موازين - إيقاعات العالم" في دورته العشرين، في ليلةٍ استثنائية من الطرب والمشاعر؛ أطلَّ خلالها النجم اللبنانيعلى جمهور المهرجان مقدِّماً واحدةً من أجمل سهراته الغنائية، التي احتضنها المسرح الوطني محمد الخامس بالعاصمة المغربية الرباط، وسط حضورٍ جماهيريٍّ كثيف.ظهر وائل جسار مرة أخرى برفقة ابنته في فيديو عفوي، وهما يؤديان أغنيته "فاكرني أنساك"؛ وقد خطفت ابنته الأنظار التي أصبحت شابة جميلة؛ وانهالت عليه تعليقات الجمهور التي أشادت بجمالها ورقتها، مشيرين إلى أنها تشبه والدها جداً.بمجرد أن اعتلىخشبة المسرح، استُقبل بحرارةٍ كبيرة من الجمهور، الذي بادله الحب والتصفيق والزغاريد. وازداد التفاعل في اللحظة التي رفع فيها العلم المغربي وقبَّله، في لقطةٍ مؤثرةٍ حملت الكثير من الدفء والمحبة المتبادَلة.وخلال الحفل، قدَّم جسار باقةً من أشهر أغانيه، منها: "غريبة الناس"، "بتوحشيني"، و"كل يوم بتحبك". وسط تفاعلٍ جماهيريٍّ كبير جعل الليلة واحدةً من أبرز ليالي موازين الطربية لهذا العام.وفي كواليس الحفل، وخلال لقاءٍ جمع بينه وبين الفنانة المصرية، عبَّرعن إعجابه الكبير بموهبتها وصوتها؛ مؤكداً أنه يتابع أعمالها الغنائية باستمرار.وقال لها في حديثٍ وديٍّ: "أنا بحبك جداً، وبحب صوتك وأعمالك، وبتمنالك كل النجاح والتوفيق". مضيفاً، أن كارمن من الأصوات التي يحب الاستماع إليها؛ لما تحمله من إحساسٍ وخامةٍ مميزة".يُذكر أنه انطلقت الدورة العشرون من مهرجان موازين - إيقاعات العالم، التي تتواصل فعالياتها في الفترة من 19 إلى 28 من يونيو الجاري، في مدينة الرباط بالمغرب، وسط مشاركةٍ واسعةٍ لنجوم الغناء من الوطن العربي. وقد جرى الكشف عن نفاد تذاكر عددٍ من الحفلات؛ ليكون الجمهور على موعدٍ مع لحظاتٍ لا تُنسى من الغناء والطرب والموسيقا.ويُشارك في الدورة الحالية من المهرجان، عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي، منهم: شيرين عبد الوهاب، نانسي عجرم، وراغب علامة، ووائل جسار، وديانا حداد، وروبي، وزياد برجي وآخرون.تعرفوا إلى أبرز الفنانين المُشاركين في مهرجان موازين 2025... وهذه نجمة حفل الافتتاحلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».