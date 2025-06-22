عمرو يوسف بـ 4 وجوه سينمائية قريباً

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 يونيو 2025 10:32 مساءً - يعيش الفنان عمرو يوسف، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، لاسيما على مستوى السينما، حيث يُشارك في 4 أفلام دفعة واحدة من بطولته، ومن المُقرر طرحها تباعاً اعتباراً من موسم أفلام صيف 2025، حيث جاء ذلك بعد فترة عانى فيها من "سوء الحظ" أبعدته عن الشاشة لفترة محدودة، لذا ينوي أنّ يطل على جمهوره بأكثر من وجه، تعويضاً عن الفترة التي غاب فيها.

عمرو يوسف يُخطط للسرقة في "درويش"

يُعدمن أبرز تلك الأفلام، لاسيما وأنها ستُطرح في صالات السينما، اعتباراً من يوم 17 يوليو المُقبل، حيث سيظهر عمرو يوسف، خلال الأحداث في دور مُحتال ساحر، يُخطط لسرقة جوهرة نادرة والاختفاء، لكن عندما تنقلب الأمور، يُتهم زوراً بالقتل، ويصبح بطلاً بالصدفة، عالقاً بين ماضيه الذي يطارده، وحبيبته السابقة الغيورة، وامرأة تُغير حياته، وعليه أن يُنفذ أعظم خططه للبقاء على قيد الحياة في هذه الكوميديا غير المتوقعة.

ويُشارك في بطولة الفيلم الذي ينتمي إلى الأفلام التاريخية، كون الأحداث تدور في فترة الأربعينيات من القرن الماضي، كلّ من دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، والعمل تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي.

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الرومانسية تجمع بين عمرو يوسف وأسماء جلال في "السلم والثعبان 2"

وفي الموسم ذاته، يترقب الفنان، طرح فيلمه الجديد ""، الذي يحمل شعار "لعب عيال" في صالات السينما خلال وقتٍ لاحق من موسم صيف 2025، ويُشاركه البطولة كلّ من: أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبدالعزيز، آية سليم، وعددٍ آخر من الفنانين، وضيفة الشرف سوسن بدر، والعمل قصة وإخراج طارق العريان، وتأليف أحمد حسني وإنتاج RAW Entertainment، وتدور الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي.

وكان السيناريست أحمد حسني، قد صرح لـ"الخليج 365" مؤخراً قائلاً: "إنّ الجزء الجديد من السلم والثعبان مختلف ومنفصل تماماً عن الجزء الأول، وذلك على مستوى الموضوع والشخصيات أيضاً"، لافتاً إلى أنه كان يعمل في البداية بصحبة المخرج طارق العريان على قصة فيلم رومانسي، وبالتزامن مع عملية الكتابة، استشعر صُنّاع العمل أنه يُلامس "السلم والثعبان"، لاسيما فيما يتعلق بتقلبات العلاقات الرومانسية.

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"شقو 2"

"موسم صيد الغزلان"

كما تعاقد الفنانرسمياً على المُشاركة في بطولة الجزء الثاني منالذي لازال في مرحلة التحضيرات حتى الآن، حيث حقق الجزء الأول نجاحاً كبيراً فور عرضه، وهو بطولة محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، أحمد محارب، محمود الليثي، والعمل من تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.أما الفيلم الرابع، فهو "" المأخوذ عن رواية تحمل الاسم ذاته، للكاتب أحمد مراد، والذي تعاقد عليهبشكلٍ رسمي قبل أيامٍ قليلة، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال وقتٍ لاحق من العام الجاري، فور الانتهاء من مرحلة التحضيرات وتسكين كل الأدوار، فيما يشهد العمل التجربة الإخراجية الأولى لأحمد المرسي، بعد مسيرة طويلة من العمل كمدير تصوير.

ويشهد فيلم "موسم صيد الغزلان" التجربة الفنية الأولى للفنان عمرو يوسف، في أفلام الخيال العلمي والقصص التي تدور أحداثها في المستقبل، كما أنه سيشهد التعاون الأول مع الكاتب أحمد مراد، بعد نجاحات كبيرة لكلٍ منهما.

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