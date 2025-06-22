لأول مرة قبل طرحها.. هكذا حمست روبي جمهورها المغربي لأغنيتها جديدة!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 يونيو 2025 10:32 مساءً - أشعلت النجمة المصرية روبي الأجواء في السهرة الافتتاحية للدورة العشرين من مهرجان "موازين – إيقاعات العالم"، أحد أضخم المهرجانات الموسيقية في العالم العربي، حيث تألقت على مسرح "النهضة" بالعاصمة المغربية الرباط وسط حضور جماهيري كبير ملأ المدرجات بالكامل.

وخلال الحفل؛ ولأول مرة قبل طرحها أشعلت روبي حماس الجمهور لأغنيتها الجديدة؛ كما رفعت العلم المغربي في ختام حفلها؛ معبرة عن سعادتها بالحفل والجمهور ومشاركتها بالمهرجان. هكذا حمست روبي جمهورها المغربي لأغنيتها جديدة! كانت روبي قد أشعلت الأجواء في مدينة "الرباط" بالمغرب ضمن حفلات وفعاليات مهرجان موازين؛ وخلال الحفل فاجأت روبي وحمست جمهورها المغربي، بغناء جزء من أغنيتها الجديدة لأول مرة قبل طرحها.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "جوا حتة مش هقول فين... دخل سحرنا وخطف العين... بس خلاص".



واختتمت روبي الحفل برفعها للعلم المغربي، ووجهت رسالة لجمهورها معبرة عن سعادتها بهم قائلة: "شعب جميل ومبسوطة أني معاكم أوي تحية وسقفة كبيرة للعلم"؛ وذلك وسط تفاعل وتصفيق من جانب الجمهور.



وقد تألقت روبي خلال الحفل من خلال مجموعة من أشهر أغانيها مثل: "ليه بيداري"، "الليلة حلوة"، "3 ساعات متواصلة"، و"نمت ننه"، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي تمايل على أنغامها.

تألقت روبي بإطلالة جريئة بفستان قصير لامع يجمع بين اللونين الأسود والفضي أضفى لمسة مميزة على حضورها، وزادت من حيوية العرض الذي جمع بين الغناء والرقص.

اطلعوا على أبرز الفنانين المُشاركين في مهرجان موازين 2025... وهذه نجمة حفل الافتتاح روبي الأكثر نشاطاً على مستوى الحفلات الغنائية يذكر أن الفنانة روبي تعيش نشاطاً ملحوظاً على مستوى إحياء الحفلات الغنائية خلال الفترة الماضية، وسجلت اسمها كأكثر نجمات الغناء إحياءً للحفلات الغنائية على مدار ثلاثة الأشهر الأخيرة وتحديداً منذ انتهاء شهر رمضان 2025 الذي يحصل فيه المطربون على إجازة من الحفلات الجماهيرية، حيث أحيت روبي 6 حفلات دفعة واحدة. "إخواتي" آخر أعمال روبي الدرامية ومن الناحية الدرامية تواجدت روبي في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "إخواتي" إلى جانب كلّ من: نيللي كريم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، إسلام حافظ، بسنت أبو باشا، عفاف رشاد، أحمد الأزعر، محمد صلاح، وضيوف الشرف محمد ممدوح، شيرين رضا، أحمد حاتم، علي قاسم، ثراء جبيل، والعمل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.

ودارت أحداث مسلسل "إخواتي" في إطار اجتماعي لايت حول معاناة 4 شقيقات من مشاكل في التعامل مع الجنس الآخر، ويسعين لتحقيق أحلامهن الخاصة وسط تحديات الحياة اليومية، لكن تنقلب حياتهن رأساً على عقب بعد مقتل زوج إحداهن كما رأت في المنام، فتلجأ إلى شقيقاتها للبحث سوياً عن حل لإبعاد تُهمة القتل عنها وسط مفارقات ومواقف غير متوقعة.



يمكنكم قراءة روبي الأكثر نشاطاً على مستوى الحفلات الغنائية بالأشهر الأخيرة



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