بلوك غريب.. رامز جلال يحتفل بيوم ميلاد الطفل شربل وهكذا ظهر!

هكذا ظهر رامز جلال في الاحتفال بيوم ميلاد الطفل شربل!

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الطفل شربل لـ رامز جلال: "بحبك يا عمو رامز"

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رامز جلال يعود للسينما في "بيج رامي"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 يونيو 2025 10:32 مساءً - بلوك غريب وملفت، فاجأ الفنانالطفل شربل واحتفل معه بيوم ميلاده، وذلك أثناء كواليس أحد الإعلانات.وقد شارك الطفل شربل مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ وثق من خلاله المفاجأة والاحتفال.وعلق والد الطفل شربل على الفيديو قائلاً: "رامز جلال عم المجااااال.. الفيديو المنتظر.. كل الشكر والتقدير للفنان الجميل رامز جلال على المفاجأة الجميلة في عيد ميلاد شربل.. فرحتك اللي وصلت له كانوا سبب سعادة كبيرة لشربل ولينا كلنا، حقيقي فنان محترم وذوق".وأكمل: "شربل كان طاير من الفرحة، ومش مصدق إنه بيحتفل معاك في يوم زي ده... اليوم كان مميز جداً بيك.. ربنا يفرّح قلبك زي ما فرّحت قلبه، ويديم عليك المحبة اللي في قلوب الناس.. حبيب الأطفال رامز جلال".ليعلق رامز جلال على مقطع فيديو قائلاً: "عقبال 100سنة يابو الشرابل يا نجم".كما شارك موقع "عرب وود" الفيديو مرة أخرى، ومن جانبه علق شربل على البوست أيضاً قائلاً: "عاوز أشكر الفنان الراقي المحترم الذوق رامز جلال على التهنئة والاحتفال بعيد ميلادي اللي صادف يوم تصوير إعلان، وكانت لافتة رائعة وجميلة من الفنان رامز جلال انبسط أوي واليوم كان مميزاً جداً بالنسبة لي أنا بحبه أوي ومكنتش مصدق نفسي من كتر الفرحة.. شكرااااا أوي بحبك ياعمو رامز ".وقد ظهرفي الفيديو بلوك ملفت وغريب، حيث أطل بشعر أصفر غريب ومرتدياً نظارة طبية؛ وملابس مماثلة لملابس الطفل شربل.وقد انتهى الفنانمن تصوير فيلمه الجديد "بيج رامي" المقرر عرضه في صيف 2025، ليعود به إلى السينما بعد غيابه العام الماضي، ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب رامز جلال كلٌ من: بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربي، والفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.يمكنكم قراءة قصة حب من الطفولة... علاقة بسمة بوسيل ورامز جلال في بيج راميلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»