عيناها كالبحر الأسود مسلسل تركي جديد عن الدراما العائلية.. ما القصة؟

"عيناها كالبحر الأسود".. مسلسل تركي جديد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 يونيو 2025 10:32 مساءً - النجم التركيبعد نجاح دوره في مسلسل المتوحش، الذي يُعَدُّ أول بطولة مطلقة له، بدأت تتوالى عليه سيناريوهات بطولة للعديد من المسلسلات القصيرة والطويلة، واستقر أوزغور على مسلسل "Maçari" الذي تحول اسمه مؤخراً إلى مسلسل "عيناها كالبحر الأسود".يواصلتصوير المسلسل التركي "عيناها كالبحر الأسود" المقرر عرضه خلال الأشهر القادمة، الذي سوف يندرج ضمن فئة مسلسلات الدراما العائلية المغلفة بالصراعات والانتقام والرومانسية.وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "ماتشاري" العريقة، التي تقطن في منطقة البحر الأسود، ومع الكشف أن عثمان ماتشاري، رب العائلة، على وشك الموت بسبب مشكلات صحية، تبدأ الصراعات والمشاكل تنشب بين أفراد العائلة.ويبدأ عثمان نفسه محاولة استرجاع ابنه "خالد أوزغور" الذي تُوفيت والدته في أثناء ولادته، وتولت سيدة أخرى تربيته بوصفه ابناً بالتبني، ولم يعِش في كنف والده طوال فترة طفولته وشبابه.في الوقت ذاته، يخرج الابن الآخر "محمد" من السجن، ويغرق مجدداً في أعمال مشبوهة، وتتصاعد النزاعات بين الأخوين بسبب خلافات الإرث.وتنضم إلى الأحداث سيدة تُدعى "غونيش" مشهورة بمساعدتها للآخرين، تلتقي "أوزغور" بالصدفة خلال رحلة بحرية، وتنشأ بينهما مشاعر، لكن مشاكل عائلة ماتشاري تهدِّد تلك العلاقة .ويشارك خالد أوزغور في البطولة: مصطفى أجيلان، آيتن أونغو أوغلو، وعثمان البيرق، والمسلسل من تأليف: أليجان ياراس.

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قصة مسلسل "المتوحش"

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يُذكر أن آخر أعمالهو مسلسل "المتوحش"، وهو مسلسل تركي درامي رومانسي، بدأ عرضه في سبتمبر 2023، وحقق نسب مشاهدات عالية سواء في موطنه الأصلي أو عربياً.المسلسل بطولة:ساري، سيماي بارلاس، يورداير أوكور، دولوناي سويسيرت، تايانش أيايدين، بيرتان أصلاني.وتدور أحداثه حول شاب يُدعى يامان، من عائلة ثرية تم اختطافه من جماعة مجهولة في سن الطفولة، وتُرك في منطقة مُعدمة تعاني من الفقر، أغلب سكانها من أطفال الشوارع، ويعملون في جمع القمامة، تربى مع ثلاثة أشخاص اعتبرهم إخوته الحقيقيين، وبعد مرور سنوات طويلة، عثر يامان على عائلته الحقيقية عن طريق الصدفة، ويكتشف أن اسمه الحقيقي "علي"، ويجد نفسه مجبراً ليعيش حياة بعيدة تماماً عن التي عاشها، حيث الترف والأموال والقصور، كما يواجه صعوبات أخرى متعلقة بتقبل إخوته له.للمزيد من الأخبار: مظاهرة حب لبوراك أوزجيفيت في بنغلاديش.. والشرطة تتدخللمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».