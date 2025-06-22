تفاصيل ظهور محمد حماقي في مهرجان موازين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 يونيو 2025 10:32 مساءً - أحيا الفنان محمد حماقي حفلاً غنائياً مميزاً ليلة أمس، وذلك على مسرح النهضة في العاصمة المغربية الرباط، وذلك خلال مشاركته في مهرجان موازين في دولة المغرب.

لقطات من حفل موازين

قدم محمد حماقي لجمهورباقة من أجمل أغانيه التي قدمها خلال مشواره الفني لعل أبرزها أحلى حاجة فيكي، م البداية، أجمل يوم، يا ستار، واحدة واحدة، ما بلاش، وغيرها من الأغاني التي أشعلت حماس الحضور.

وفي واحدة من اللقطات المميزة خلال الحفل استلم محمد حماقي باقة ورد مميزة، بالإضافة للعلم المغربي، وعبَّر حماقي عن سعادته بهذا الأمر وقدم مجموعة من الأغاني وهو حاملاً للعلم المغربي على كتفيه.

هذا وقد تم تداول عدد من المقاطع المصورة الخاصة بالحفل، وأبدى محبي حماقي سعادتهم بهذا الحضور المميز على المسرح، خاصةً وأن الحفل تميز بالأجواء الحماسية المميزة.

الدورة الـ 20 من مهرجان موازين

يُشار إلى أنه انطلقت الدورة الـ 20 من مهرجان موازين – إيقاعات العالم، يوم 19 يونيو ومن المقرر أن تستمر الفاعليات الفنية حتى يوم 28 من الشهر نفسه في مدينة الرباط بالمغرب، وسط مشاركة واسعة لنجوم الغناء من الوطن العربي.

أحيت حفل الافتتاح يوم الخميس الماضي الفنانة كارمن سليمان في حفل مميز شهد العديد من اللقطات كان أبرزها ظهورها بالقفطان المغربي.

أما حفل الختام المُقرر له يوم السبت 28 يونيو، فسيكون مميزًا بمُشاركة الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث ستحيي حفلاً على منصة النهضة، تحت قيادة المايسترو مدحت خميس، الذي يرتبط بشيرين بعلاقة موسيقية ممتدة، جمعت بينهما في العديد من الأعمال الناجحة على مدار السنوات، ويُعد هذا الظهور محطة مهمة في مشوار عودة شيرين الفني، خاصة بعد سلسلة من التأجيلات والغيابات التي أثارت تساؤلات جمهورها.

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