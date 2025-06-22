بعد شفائها.. هكذا بدت ملك أحمد زاهر في أحدث ظهور لها!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 يونيو 2025 10:32 مساءً - أثارت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر قلق كل محبيها ومتابعيها خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة دخلت على إثرها المستشفى مع غموض في حالتها وعدم قدرة الأطباء على تشخيص مرضها بشكل مُحدد.

ثم تخرج ملك بعد أيام وتعلن تعافيها وتكشف طبيعة مرضها، وتطمئن كل جمهورها ومحبيها عن حالتها الصحية، وقد ظهرت ملك مؤخراً من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" في جلسة تصوير خطفت بها قلوب كل متابعيها وجمهورها.

ملك أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور بعد شفائها

شاركت ملك أحمد زاهر جمهورها ومتابعيها من خلال حسابها على "إنستغرام"؛ جلسة تصوير خطفت من خلالها قلوب كل محبيها ومتابعيها، حيث ظهرت بفستان باللون الأزرق الفاتح ضيق ومنسدل الأكمام، مطرز بالورود عند منطقة الصدر، وأكملت تألقها بمكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة الويفي الناعمة.

وعلقت على الصور قائلة: "ليس في أفضل حالاتي الصحية لكني مازلت جميلة".

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ويُعد هذا الظهور الأول بعد تعافيها من مرضها، وكان ذلك على هامش إحدى الفعاليات الفنية خلال تكريمها مع والدها النجم أحمد زاهر على نجاح شخصيتيهما في مسلسل "سيد الناس"؛ والذي عُرض خلال موسم دراما رمضان 2025.

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ما طبيعة مرض ملك أحمد زاهر؟

وكانت ملك زاهر قد كتبت رسالة طويلة لجمهورها عبر خاصية "ستوري" بحسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" بعد خروجها من المستشفى لتطمئن جمهورها على حالتها الصحية؛ قالت فيها: "أنا والله ما كنت متوقعة كل اللي حصل ده، أنا لما حبيت أشارك حالتي الصحية كان عشان أنا كنت مخضوضة جداً على نفسي، وفكرة أن لا أنا ولا الدكاترة حتى عارفين أنا عندي إيه كانت رعباني، وكنت محتاجة بس أوصلكم أني حياتي فيها الحلو وفيها الوحش، وقلت في الستوري إن الموضوع مش الغرض منه القلق، وإني مش عايزة حد يقلق عليا أنا كويسة، وكده كده أحسن من غيري وعندي يقين في ربنا أنه هايقومني بالسلامة، وإن شاء الله تبقى حاجة بسيطة، بس من خضتي كتبت مع أن دي مش طبيعتي أني أشارك الحاجات السلبية عموماً".

ملك زاهر تشكر جمهورها وتوجه رسالة لهم

وتوجهت ملك زاهر بالشكر لكل محبيها الذين حرصوا على متابعة حالتها الصحية، وتابعت حديثها قائلة: "هي حساسية شديدة في الدم والموضوع critical "شوية بس أنا مطمئنة، أنا بخف وباتحسن كل يوم الحمد لله والشكر لله، ومافيش حاجة خطيرة بإذن الله، وأنا آسفة لو كنت قلقتكم بس ده مكانش الغرض أبداً، والله شكراً من كل قلبي على الحب ده أنا عرفت غلاوتي عندكم وعند كل اللي حواليا بشكركم من قلبي".

الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب ملك أحمد زاهر عبر إنستغرام

"سيد الناس" آخر أعمالها

يشار إلى أن ملك زاهر شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سيد الناس"، الذي قام ببطولته كل من عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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