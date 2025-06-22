في ذكرى ميلاده... لقطات جمعت أشرف عبد الغفور بابنته ريهام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 يونيو 2025 10:32 مساءً - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان أشرف عبد الغفور الذي قدم للفن العديد من الأعمال الفنية المميزة، وتألق بشكلٍ خاص في الأعمال الدرامية التاريخية والدينية، واستطاع أن يبهر الجميع بأدائه المميز في اللغة العربية بشكلٍ خاص.

يرتبط أشرف عبد الغفور بابنته ريهام بعلاقة قوية ومميزة، وعلى الرغم من رفضه في البداية دخولها عالم الفن لكنه آمن بموهبتها بعد تألقها في العديد من الأعمال الدرامية.

صورة نادرة لريهام عبد الغفور ووالدها

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عاشتالعديد من اللحظات المميزة برفقة والدها، وحاولت قدر الإمكان أن تقوم بتوثيقها عبر السوشيال ميديا، ومن اللحظات المميزة عندما استرجعت ذكريات بداية مرحلة شبابها، ونشرت صورة نادرة جمعتها به خلال هذه الفترة، وعبرت عن حبها له بكلماتٍ مؤثرة.

دائماً كانت تتمنى ريهام عبد الغفور الحياة السعيدة لوالدها وترغب في أن تستكمل حياتها بجانبه، ووثقت هذه اللحظات بصورة جمعتهما أثناء تقبيلها له، وكتبت تعليقاً قالت فيه: "يأخذ من عمري ويعطي لك يا حبيبي".

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ظهرت ريهام برفقة والدها الراحل في العديد من الفاعليات الفنية بعدما أصبحت نجمة كبيرة لها مكانتها في الوسط الفني، ولعل أبرز ظهور لهما كان خلال حضورهما لمهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين.

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وبعد مشوار فني طويل للثنائي، كان مجمل الأعمال الدرامية التي قدماها معاً قليلاً جداً، وكان آخرها مسلسل "رشيد"، ونشرت ريهام صورة عبر حسابها على إنستغرام من كواليس العمل وكتبت تعليقاً قالت فيه: "إستنونا في رمضان إن شاء الله أول مرة نتجمع في العمل نفسه من أكثر من 15 سنة".

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ذكريات ريهام عبد الغفور مع والدها

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رحيلالمفاجئ كان صدمة كبيرة لابنته، ومنذ هذا الوقت وهي تشارك الجمهور بصور خاصة تجمعها بوالدها تسترجع من خلالها الذكريات والمواقف التي عاشتها معه، وتعبر عن مشاعرها دائماً بكلماتٍ مؤثرة فكتبت في إحدى المرات قائلة: "لو كان هذا العالم بطيبة قلب أبي ما تأذيت أبداً... نزار قباني، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبي".

ومن الجدير بالذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور رحل عن عالمنا في ديسمبر عام 2023 وذلك بعدما تعرض لحادث سير مروع بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتسبب هذا الحادث في رحيله على الفور.

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