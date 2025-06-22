ديفيد بيكهام يهنئ الأمير ويليام بمناسبة يوم ميلاده الثالث والأربعين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 يونيو 2025 10:32 مساءً - نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام، تربطه علاقة قوية بالعائلة المالكة البريطانية، ليس فقط لحصوله مؤخراً على عدة أوسمة ملكية، بل أيضاً لوجود رابط صداقة قوي بينه وبين أفراد العائلة وعلى رأسهم الأمير ويليام، نظراً لتقارب أعمارهما؛ لذلك نرى بيكهام في الكثير من محافلهم، كما أنه يحرص دائماً على مشاركتهم اللحظات السعيدة والحزينة.

ديفيد بيكهام يُهنئ الأمير ويليام بمناسبة ذكرى ميلاده

ديفيد بيكهام بصحبة الأمير ويليام- الصور عبر خاصية القصص لحساب ديفيد بيكهام بإنستغرام

شارك ديفيد بيكهام، البالغ من العُمر 50 عاماً، في تهنئات الأمير ويليام بيوم ميلاده، الذي أتم أمس الموافق 20 من يونيو، 43 عاماً.

ونشر بيكهام صورتين له بصحبة الأمير ويليام، وذلك عبر خاصية القصص على حسابه الرسمي بإنستغرام، وعلق على إحدى الصور قائلاً: "يوم ميلاد سعيد الأمير ويليام".

ديفيد بيكهام بصحبة الأمير ويليام- الصور عبر خاصية القصص لحساب ديفيد بيكهام بإنستغرام



وجاءت الصورة الأولى للأمير ويليام وديفيد بيكهام في جوهانسبرج، جنوب إفريقيا عام 2010. أما الصورة الثانية؛ فهي وهما يتصافحان في حفل توزيع جوائز EE BAFTA Film Awards في فبراير 2024.

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ديفيد بيكهام أصبح السيد بيكهام

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وجاءت هذه التهنئة بعد أيام من منح الملك تشارلز، ديفيد بيكهام رسمياً لقب فارس تقديراً لخدماته في مجال الرياضة والأعمال الخيرية، ضمن قائمة تكريمات يوم ميلاد الملك، التي تُكرِّم الإنجازات الفردية والمساهمات المتميزة في المجتمع البريطاني، وأصبح لقب بيكهام الآن "السير ديفيد بيكهام"، وستُعرف زوجته، فيكتوريا بيكهام، باسم "ليدي فيكتوريا بيكهام".

وقد صرح بيكهام في بيان: "نشأتُ في شرق لندن مع والدين وأجداد وطنيين وفخورين بانتمائي البريطاني، ولم أكن أتخيل أبداً أنني سأنال هذا التكريم حقاً".

ومن جانبها هنأت فيكتوريا زوجها بهذا التقدير من خلال مشاركة صورة لهما عبر حسابها على إنستغرام، معلقة: "لطالما كنتَ فارس أحلامي، والآن أصبح الأمر رسمياً، سيدي ديفيد بيكهام! يا له من شرف عظيم! أنا فخور بك للغاية، لم يتزعزع تفانيك في خدمة أهم الأشياء -وطنك، عملك، شغفك، وأهم من ذلك كله، عائلتك، إن الطريقة التي أثَّرتَ بها في حياة الكثيرين على مر السنين بلطفك وتواضعك تُعبِّر عن مدى امتناني لك، وتُلهمنا كل يوم، ولكن قبل كل شيء، أنا فخور بك جداً، أحبك كثيراً".

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