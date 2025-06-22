بعد أنباء نقلها للمستشفى.. معلومات عن زيزي مصطفى

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 يونيو 2025 10:32 مساءً - تصدر اسم الفنانة زيزي مصطفى والدة الفنانة منة شلبي ترند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداول أنباء تفيد دخولها المستشفى مساء أمس بعد تعرضها لوعكة صحية كبيرة بعد إصابتها بجلطة في المخ، وتردد أنها تتواجد في غرفة الرعاية المركزة تحت ملاحظة الأطباء.

مرض زيزي مصطفى

بعد ساعات من انتشار هذه الشائعات، تردد عبر السوشيال ميديا أنبالفعل قامت بزيارة للمستشفى، ولكن من أجل إجراء فحوصات روتينية اعتادت على القيام بها بشكلٍ دوري، وإليكم أبرز المعلومات عن

تعتبر الفنانة زيزي مصطفى من أشهر نجمات جيلها، خاصةً وأنها بدأت حياتها الفنية كراقصة واستطاعت أن تثبت موهبتها في هذه التجربة، وبعدها اتجهت للتمثيل وشاركت في عدد كبير من الأفلام التي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً لعل أبرزها بين القصرين، امرأة للحب، الدموع الساخنة، دائرة الانتقام، واحدة بواحدة، وتمكنت أن تشارك في أعمال مع أبناء الجيل الجديد، وتعاونت مع محمد هنيدي في فيلم وش إجرام.

حبها للرقص وسبب الاعتزال

أكدتفي لقاء قديم أجرته مع الفنانة ميرفت أمين أنها اتجهت للتمثيل بسبب شغفها بهذا المجال مثل الرقص تماماً، وأكدت أن أفضل الأدوار بالنسبة لها عندما تؤدي دور الراقصة خاصةً وأن الأفلام الاستعراضية أصبحت نادرة بعد رحيل نعيمة عاكف وتحية كاريوكا.

على الرغم من حب زيزي مصطفى للرقص، وتحقيقها لنجاح كبير في هذا المجال لكنها تركت هذا الأمر من أجل ابنتها منة شلبي، ابتعدت زيزي عن الأضواء بشكلٍ تدريجي وكانت آخر مشاركاتها الفنية عام 2006 مع محمد هنيدي وبشرى، وبعدها لم تشارك في أي أعمال فنية.

غابت زيزي عن الأضواء تماماً حتى أنها لم تجر أي لقاءات فنية منذ سنوات طويلة، وتردد أنها تعاني من ألزهايمر، لكن ابنتها منة شلبي لم ترد على هذه الأنباء نهائياً وتفرض حالة من التكتم عن حياتها الشخصية ووالدتها.

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