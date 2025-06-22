شكرا لقرائتكم خبر عن ارتدت القفطان المغربى واحتفلت بعيد ميلاد زوجها.. لقطات كارمن سليمان فى موازين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من السعادة عاشتها النجمة كارمن سليمان خلال إحيائها حفلا في مهرجان موازين بدورته الـ20، على المسرح الوطني محمد الخامس بدولة المغرب، وهذه الحالة الجميلة صدرتها للجمهور من خلال مشاركتها عدداً من صور الحفل ظهرت خلال مرتدية القفطان المغربى.

لم يقتصر الأمر على القفطان المغربي، ولكن عانقت كارمن سليمان العلم المغربي أثناء اعتلائها للمسرح، وقام الجمهور برد التحية لها، وغنت خلال الحفل باقة متميزة من أغنياتها أبرزها، منها يا جمالك، حكايتى، وغيرهما من الأغنيات، كما احتفلت بعيد ميلاد زوجها أثناء الحفل وغنت له أغنية عيد الميلاد.

في مؤتمر صحفي قبل انطلاق الحفل علقت الفنانة كارمن سليمان على الجدل الذي يثار حول لقب "صوت مصر"، مؤكدة أن كل مطربة مصرية يمكن أن يقال عنها صوت مصر.

وقالت كارمن سليمان: "الخناقة دي أنا مش فيها خالص، وبشوف إن كلنا صوت مصر، وأنا مصرية، فأنت تقول عليا صوت مصر عادي علشان أنا صوت مصر، فأنا بشوف مش حكر وكلنا مصريات".



كارمن سليمان بالعلم المغربي



كارمن سليمان