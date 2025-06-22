مسلسل “كتالوج” المرتقب: تعرّفوا على تفاصيله وموعد عرضه

تدور أحداث المسلسل العربي المرتقب “كتالوج”، الذي يروي حكاية يوسف (محمد فراج)، أب يجد نفسه فجأة في مواجهة مسؤولية تربية طفليه بعد رحيل زوجته أمينة (ريهام عبد الغفور). بعيد عن تفاصيل حياة أطفاله اليومية، وعاجز عن التواصل معهم، يشعر يوسف بالضياع والارتباك، حتى يعثر على سلسلة من الفيديوهات التي سجّلتها أمينة قبل وفاتها؛ تتضمّن نصائح حول تربية الأطفال. لتصبح هذه الفيديوهات دليله اليومي، تساعده على تخطي ألم الفقد، تعيد ربطه بطفليه، وتكشف له جانبًا من ذاته لم يكن يعرفه.

في قلب مصر، يتتبع “كتالوج” تعقيدات الحياة الأسرية العربية؛ دراما دافئة تمزج بين لحظات من الكوميديا الخفيفة والمشاعر الإنسانية العميقة. بعد رحيل الأم، تنكسر المعادلة، وتُلقى المسؤولية كاملة على عاتق الأب، ويُدفع إلى صميم التجربة: أن يكون حاضرًا، مسؤولًا، وأن يعيد اكتشاف دوره من جديد، وسط إدراكٍ متزايد بأن تربية الأطفال ليست مهمة فردية، بل مسؤولية جماعية. ليست هناك وصفة واحدة للأبوة، ولا حلول مثالية؛ فقط تجارب تُعاش، ومحاولات صادقة، وأبناء لا ينتظرون الإجابات، بل قلبًا حاضرًا يحتويهم ويصغي إليهم بصدق.

المسلسل من إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج أحمد الجنايني، وتأليف أيمن وتار، ويضم “كتالوج” نخبًة من النجوم، من بينهم:

محمد فراج (يوسف)، وضيفة المسلسل ريهام عبد الغفور (أمينة)، وتارا عماد (هويدا)، وخالد كمال (حنفي)، وبيومي فؤاد (جورج)، وسماح أنور (أم هاشم)، وصدقي صخر (تامر)، ودنيا سامي (هالة)، وعلي البيلي (منصور)، وريتال عبد العزيز (كريمة)، وأحمد عصام السيد (أسامة)،.

الحب لا يموت، بل يبقى حيًا ينبض في كل ذكرى مسجلة لا تُنسى. “كتالوج” سيُعرض حصريًا على نتفليكس ابتداءً من ١٧ تموز/يوليو.