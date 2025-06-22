شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سلامة عن شجون الهاجري: نجمة كبيرة جدًا وأداؤها في مسلسل وحوش مميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج محمد سلامة، عن مسلسل وحوش، وتعاونه مع النجمة الكويتية شجون الهاجري، وأدائها في المسلسل، خلال حلوله ضيفًا في بودكاست الشغلانة الذي يقدمه الزميل آسر أحمد، ويتناول من خلاله أسرار وكواليس صناعة السينما والدراما.

وقال المخرج محمد سلامة عن النجمة الكويتية وأدائها في المسلسل: "كانت أصعب حاجة عندي استيعاب المشاعر للشعب الكويتي، وتصاعد المشاعر، واتكلمت مع الكويتيين علشان أقدر أعرف دوافع الشخصيات الخاصة في المسلسل، والتصاعد الدرامي وتصاعد المشاعر ساعدتني فيه جدًا جدًا النجمة شجون الهاجري، وأداؤها وصل للناس وأنها مش بتمثل وأنها بتتقهر وبتتعذب ونجحت في الدور بشكل كبيرًا جدًا جدًا".

المخرج محمد سلامة هو مخرج مصري من مواليد 1986 وله الكثير من الأعمال الدرامية التى لاقت اهتمام الجماهير ومن أهمها مسلسل الاب الروحي (الوحدة الثانية) ومسلسل رحيم للنجم ياسر جلال ومسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث ومسلسل لما كنا صغيرين ومسلسل ملحمة موسي للنجم محمد رمضان ومسلسل ستات بيت المعادي ومسلسل راجعين يا هوي للمخرج خالد النبوي ومسلسل الكتيبة 101 ومسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي، وكانت آخر أعماله مسلسل وحوش الذي عرض في الكويت.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض يوم الأربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست، وكانت ضيفة الحلقة الرابعة مصممة الأزياء ايمان الخميسي للحديث عن صناعة الأزياء في الدراما والسينما والريد كاربت، وحل في الحلقة الخامسة الكاتب والمؤلف محمد إسماعيل أمين، والمخرج محمد سلامة ضيف للحلقة السادسة، وفي الحلقة السابعة حل الدكتور محمد مختار مدير التصوير للحديث على مهام عمليات التصوير وفي الحلقة التاسعة حل المؤلف والمخرج أحمد فوزي صالح، وكان ضيف الحلقة التاسعة المخرج باسل مبارك.