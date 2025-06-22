شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشاركة فيلم قصة الخريف ممثلاً مصر في مهرجان خريبكة بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمشاركة الفيلم المصري "قصة الخريف" بدأ مهرجان خريبكة الدولي للسينما الأفريقية دورته الـ25 والذي يقام في دولة المغرب، ويعتبر مهرجان خريبكة للسينما الأفريقية من أقدم مهرجانات المغرب حيث انطلقت دورته الأولى سنة 1977، كما يعد الثالث قاريًا بعد أيام قرطاج السينمائية بتونس ومهرجان الفيسباكو بوركينا فاسو.

أما عن فيلم "قصة الخريف" بطولة يوسف عثمان، بثينة حجار، أشرف مهدي، عماد إسماعيل، ماري جرجس، ندى الشاذلي، سحر أبو العز، كارول العقاد، جودة رياض، هبة قناوي، وكريستين مجدي، تصميم ملابس أفنان زكريا غزالة، مدير تصوير محمود لطفي، إشراف فني وديكور ياسر الحسيني، تصحيح ألوان عطية أمين، مهندس صوت مهاب عز، مصمم صوت ومكساج محمد صلاح، موسيقى تصويرية يوسف صادق، إنتاج رفيق أنطون، كريم مكرم، إيمان سمير فاضل وتنفيذ شريف أبو هميلة.

الفيلم هو العمل الروائي الطويل الأول للمؤلف والمخرج كريم مكرم بعد إخراجه أفلام قصيرة وتسجيلية شاركت بمهرجانات محلية ودولية، يطرح الفيلم فكرة الاغتراب والوحدة لعدة شخصيات من طبقات اجتماعية مختلفة، واستغرق العمل على فيلم "قصة الخريف" للخروج للنور 7 سنوات نتيجة صعوبات إنتاج وتمويل الأفلام المستقلة التي تعتمد بشكل أساسي في تمويلها وإنتاجها على صناديق دعم محلية ودولية لذلك لجأ صناعه لإنتاجه بالجهود الذاتية سواء بتخفيض أو المشاركة بأجورهم.