شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان: أرتبط بشخص من خارج الوسط الفني وسأعلن في الوقت المناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة لقاء سويدان عن حقيقة ارتباطها بشخص من خارج الوسط الفني، مشيرة إلى أنه لا يفضل الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي أو في الأضواء.

وقالت سويدان في تصريحات لـ"الخليج 365": "أنا بالفعل مرتبطة حاليًا بشخص من خارج الوسط الفني، وهو لا يحب السوشيال ميديا، لكن أول ما تكون في فرصة مناسبة، هعلن عن الموضوع على طول".

وأضافت سويدان: "أنا بطبيعتي مش بحب أتكلم عن حياتي الخاصة كتير، لكن حبيت أشارك جمهوري اللي بيهتم بيا وبيسأل دايمًا".

وأثارت تصريحاتها تفاعلًا واسعًا بين جمهورها، خاصة بعد فترة من التكهنات حول حياتها الشخصية.

وشاركت مؤخرًا لقاء سويدان في بطولة مسلسل الوصفة السحرية الذى عرض على قناة dmc ومنصة watch it، حيث يعد أول أعمال الأوف سيزون على قنوات المتحدة.

لقاء سويدان تجسد خلال أحداث المسلسل شخصية سيدة متحررة في التفكير والشكل والملابس، لاسيما أنها عاشت معظم حياتها خارج مصر، وهى أم لطفلة وفى نفس الوقت أخت الفنان إسلام جمال، وتعيش في المجمع السكنى الذى تدور فيه أحداث العمل ويتواجد فيه معظم الشخصيات، وتحدث العديد من المواقف بيهم في إطار اجتماعى لايت.



مسلسل الوصفة السحرية يضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.

