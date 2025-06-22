شكرا لقرائتكم خبر عن ميران عبد الوارث لـ ميجا FM: اكتشفت نفسي في التمثيل عن طريق مسرح الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

قالت الفنانة ميران عبد الوارث خلال لقائها مع برنامج "من امبارح للنهاردة" والذي تقدمه همسة إمام علي ميجا FM، إنها لم تكن تريد دخول مجال الفن بسبب الصعوبات التي واجهها والدها أحمد عبد الوارث، وأضافت ميران: "كنت خجولة أوي وهادئة جدًا، لكن اكتشفت التمثيل عن طريق مسرح الجامعة".

وأكملت ميران: "عملت أول دور في المسرح الجامعي، وكنت عارضة أزياء وقتها، ساعتها جاني دور في مسلسل "كلبش".

وكانت تألقت ميران مؤخرًا في مسلسل أثينا وهو دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.

أبطال مسلسل أثينا

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.