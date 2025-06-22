فيلم " ولدت مشهورًا " مكرماً مهرجان الرباط للفيلم الكوميدي

ميرنا وليد - بيروت - نال الفيلم الفلسطيني القصير ولدت مشهورًا للمخرج لؤي عواد جائزة لجنة التحكيم في الدورة السادسة من مهرجان الرباط للفيلم الكوميدي، وبالتالي إنها ثاني جوائزه بعد التنويه الخاص من مهرجان روتردام للفيلم العربي.



أحداث الفيلم تتمحور حول كامل الذي يبدأ في رحلة لاستكشاف حريته الشخصية وخصوصيته نتيجة لشعوره بالانحصار وغياب الخصوصية في بلدته الفلسطينية الصغيرة والمُحافظة.

العمل تأليف وإخراج ومونتاج لؤي عواد، وبطولة منذر بنورة، خالد المصو، وليندا جرايسة، ومدير تصوير نور أبو كمال، وحركة الكاميرا لسيف هماش، وصوت يزن فارس، وإشراف مجدي العمري.

وكان قد شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بالمهرجان العالمي للأفلام الآسيوية وبعدها مباشرةً شهد عرضه العربي الأول بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما شارك في عدة مهرجانات سينمائية دولية منها مهرجان روتردام للفيلم العربي، مهرجان القاهرة للفيلم القصير، ومهرجان أيام قرطاج السينمائية، ومهرجان الفيلم العربي سان دييغو.