وفاة والدة كاتيا كسرواني وهذا موعد الدفن والتعازي

ميرنا وليد - بيروت - توفيت اليوم السيدة برناديت إلياس لبوس الحلو، والدة مختارة غدراس الفنانة كاتيا كسرواني.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الإثنين 23 حزيران/يونيو 2025 في كنيسة مار الياس الكبرى – أنطلياس، وتُقبل التعازي قبل الدفن وبعده، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً في صالون الكنيسة، ويومي الثلاثاء والأربعاء 24و25 حزيران/يونيو ٢٠٢٥ في صالون كنيسة سيدة الانتقال – غدراس من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.

من أسرة "الفن" نتقدم بالتعازي من السيدة كاتيا كسرواني وعائلتها ونتمنى من الله أن يلهمهم الصبر .

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