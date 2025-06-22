النيابة العامة تصدر هذا القرار بحق شجون الهاجري

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت النيابة العامة الكويتية اليوم، قراراً يقضي بإخلاء سبيل الممثلة الكويتية شجون الهاجري بكفالة مالية تقدر بـ 200 دينار.

وقررت النيابة أن تكون شجون تحت الإشراف الطبي لتحقيق التعافي التام من المخدرات.

وكانت قد نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية الكويتية صورة الممثلة والإعلامية الكويتية شجون الهاجري دون تسميتها، بعد إلقاء القبض عليها بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي، حيث تم القبض عليها من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وأصدر المحامي جراح مبارك الواوان، محامي الدفاع عن الممثلة الكويتية شجون الهاجري، بياناً تحذيرياً جاء فيه: "المحامي جراح مبارك الواوان بصفته وكيلاً عن الفنانة شجون الهاجري.. يُحذر مستخدمي التواصل الاجتماعي من إعادة نشر أو تداول الخبر المتعلق بموكلته بأي شكل من الأشكال.. حيث يقوم فريقنا القانوني برصد جميع الإساءات لمن يقوم بعملية إعادة النشر والتداول بقصد التشهير والإساءة".

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