نور علي وتيم حسن يجمعهما هذا الأمر

ميرنا وليد - بيروت - تطل الممثلة السورية نور علي في رمضان 2026 في مسلسل بطولتها مع الممثل السوري تيم حسن، تأليف لبنى الحداد وإخراج سامر البرقاوي.

وكانت قد نشرت نور علي على صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد لها.

وظهرت نور في مقطع الفيديو وهي ترقص وتغني الأغنية الراب "حزين الوقت" برفقة شقيقاتها نينار وصبحة، بطريقة عفوية طريفة.

وأرفقت نور مقطع الفيديو بتعليق طريف كتبت فيه: "أنا واخواتب بس تنام آية" في إشارة إلى شقيقتها الثالثة آية علي.

ولاقى نقطع الفيديو تفاعلا واسعا بين المتابعين الذين أعربوا من خلال تعليقاتهم عن اعجابهم بالفيديو، ولفتوا إلى جمال نور وشقيقاتها، كما تمنوا لهم أوقاتا ممتعة سويا.

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