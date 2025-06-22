هاني شاكر يستذكر ابنته الراحلة بلفتة مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - توفيت صباح الأربعاء 22 يونيو/حزيران 2011، ابنة الفنان المصري هاني شاكر، بإحدى مستشفيات القاهرة بعد صراعٍ طويلٍ مع مرض السرطان، واستذكرها والدها اليوم حيث نشر على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتب تعليقاً:"اليوم ذكري وفاة دينا هاني شاكر رحمك الله وأسكنك فسيح جناته".



عانى هاني شاكر ألمًا شديدًا بعد وفاة ابنته، حيث تركت فاجعة رحيلها جرحًا عميقًا في قلبه لا يندمل، وظل يتحدث عنها بدموعه وحنينه، مؤكدًا أن فقدانها غيّر حياته إلى الأبد.

هاني شاكر هو أحد أعمدة الغناء العربي، تميز بصوته الدافئ وأدائه الرومانسي، ولقّب بـ"أمير الطرب" لمسيرته الفنية الراقية التي امتدت لعقود.