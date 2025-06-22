شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم في أكثر من صورة مع صديقتها ليلى سالم: سند وجدعنة ما تشوفيهاش فى راجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت نيللي كريم عدة صور لها مع صديقتها ليلي سالم وعلقت عليها بكتابة رسالة مطولة قالت لها فيها: "في ناس في الحياة بيكونوا ظهر وسند وراحة بال وجدعنة ما تشوفيها في راجل مع طيبة قلب".

استكملت نيللي كريم رسالتها بقولها: "حاجة كدة مش موجودة على الأرض وكلام كتير محتاج أقولك عنك مش ها يكفيني الكلام، كل سنة وانتي طيبة ودايمًا في حياتنا ".



نيللي كريم مع ليلى سالم

كانت الفنانة نيللى كريم احتفلت مؤخراً بانطلاق تصوير أحدث أعمالها السينمائية فيلم "بروفة فرح"، الذى كان يحمل اسم "جوازة ولا جنازة" قبل تغييره، ويجمع الفيلم نيللى كريم بالفنان شريف سلامة والفنان اللبنانى عادل كرم، ومن إخراج أميرة دياب حسبما أعلن المنتج الفنى هانى عبد الله على حسابه بموقع فيس بوك، حيث نشر صور احتفال أسرة الفيلم ببدء التصوير وتقطيع التورتة.

وانتهت نيللى كريم بمشاركة شريف سلامة مؤخراً من تصوير فيلم هابي بيرث داي، والمقرر عرضه لأول مرة في المسابقة الدولية ضمن فعاليات مهرجان تريبكا السينمائي فى دورته الـ24، التي تقام في نيويورك الشهر المقبل، حيث أعربت مخرجتة سارة جوهر عبر "إنستجرام" عن حماسها للعرض العالمي الأول لفيلمها الطويل في مدينة نيويورك، مشيرة إلى أنها المدينة التي وقعت فيها بحب السينما.

فيلم هابى بيرث داي بطولة: نيللي كريم، حنان مطاوع، دعاء رمضان، حنان يوسف، شريف سلامة، علي صبحي، جهاد حسام الدين، حازم إيهاب السقاوي، ياسمين هواري، خديجة أحمد، فارس عمر، جمانة، كادي، ومن إخراج سارة جوهر، وتأليف محمد دياب، سارة جوهر، خالد دياب، شيرين دياب.