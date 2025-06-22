شكرا لقرائتكم خبر عن WATCH IT تتعاون مع iQiyi: دراما صينية وكورية مثيرة لأول مرة للمشاهد العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة WATCH IT عن بدء عرض مجموعة مختارة من أبرز الأعمال الدرامية الصينية والكورية، وذلك ضمن إطار اتفاقية استراتيجية مع منصة iQiyi الشهيرة، وقّعت في 11 مايو 2025.

وتأتي هذه الاتفاقية لتبادل المحتوى بهدف إتاحة تجارب مشاهدة أكثر تنوعًا وإثراء المكتبة الرقمية للمنصتين، ما يعكس التزام WATCH IT بتقديم محتوى عالمي يلائم جميع الأذواق.

بدأت WATCH IT بعرض عدد من المسلسلات التي حققت نجاحات كبيرة في موطنها الأصلي:

«حارسي العزيز - My Dear Guardian»

• التصنيف: رومانسي، أكشن، دراما

• بطولة: جوني هوانغ، لي تشين، جي تيان يي

• توقيت العرض: أسبوعيًا من الأحد إلى الثلاثاء

تدور أحداث هذا العمل في أجواء عسكرية مشحونة بالتشويق، حيث يلتقي الرائد ليانغ مو زي، ضابط القوات الخاصة الصارم، بالطبيبة العسكرية الذكية شيا تشو في مهمة ميدانية خطيرة. ومن خلال سلسلة من المواقف المليئة بالتوتر والمخاطر، تتطور العلاقة بينهما من التحدي إلى الاحترام، لتزهر قصة حب قوية وسط مؤامرة إرهابية تهدد أمن البلاد.

«العيون الذهبية - The Golden Eyes»

• التصنيف: أكشن، دراما، جريمة، مغامرة، خيال، غموض

• بطولة: لاي زانغ، فنغ تشوان

• توقيت العرض: أسبوعيًا من الخميس إلى السبت

يحكي المسلسل قصة جوانغ روي، الشاب العادي الذي تتحول حياته بشكل غير متوقع بعد حصوله على قدرة خارقة تمنحه رؤية الأسرار والخفايا. ينخرط جوانغ في عالم غامض من الكنوز والمخاطر والمؤامرات، ويواجه تحديات تهدد حياته في سبيل الحفاظ على هذه القدرة الاستثنائية.

«أسطورة غريبة لأسرة تانغ الملكية - Strange Legend of Tang Dynasty»

• التصنيف: أكشن، دراما، إثارة، جريمة، خيال، غموض

• بطولة: يانغ شو وين، زانغ يو جيان

• توقيت العرض: متاح للمشاهدة المتواصلة منذ 5 يونيو 2025

تتكشف سلسلة جرائم غامضة في قلب العاصمة المزدهرة لتانغ تهز أركان الإمبراطورية. يشكل القائد لو والمحقق سو وو جيه ثنائيًا للتحقيق في هذه القضايا التي تتشابك فيها الخرافة مع السياسة، لتأخذ المشاهد في رحلة مشوقة لكشف أسرار الماضي وأهوال الحاضر.

ومنذ تأسيسها عام 2019، حرصت WATCH IT على تقديم محتوى متنوع وراقي يحافظ على الهوية العربية ويخاطب تطلعات المشاهدين حول العالم.

ومن خلال هذه الخطوة الجديدة، تؤكد المنصة رؤيتها في تقديم تجربة ترفيهية آمنة وغنية لكل أفراد العائلة، وفتح نافذة على الثقافات الأخرى، بما يعزز من موقعها كأكبر منصة محتوى عربي عالمي.