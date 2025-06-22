شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جديد من خلف كواليس تصوير الموسم الرابع لمسلسل Bridgerton والان مع تفاصيل الخبر

يعد مسلسل Bridgerton أحد المسلسلات الناجحة على Netflix، والآن بعد انتهاء الموسم الرابع، شارك الإنتاج مقطعًا من خلف الكواليس مع الجمهور، وفي الفيديو ظهر طاقم المسلسل في البداية بأزياء شخصياتهم ودخلوا المقطع الدعائي ليخرجوا بملابس يومية.

كما ظهر في الفيديو العديد من الممثلين الجدد في العرض، وهم: صوفي بيكيت، والممثلة الكورية يرين ها، وكاتى لونج، وماسالي بادوزا، علاوة على ذلك، سيكون بنديكت بريدجيرتون (لوك تومسون)، محور قصة الموسم القادم، ففي قاعة حفلات والدتها التنكرية، يقع الابن الثاني للعائلة في حب امرأة مجهولة ترتدي قناعًا.

من ناحية أخرى، ألمح جوناثان بيلي، مؤخرًا - الذي لعب دور أنتوني بريدجيرتون، الأخ الأكبر لبينيديكت، وكان محور الموسم الثاني - إلى عودته في العرض القادم، حيث قال لصحيفة هوليوود ريبورتر، مازحًا: "لم أكن يومًا من أولئك الذين يقولون: شكرًا، وداعًا"، مضيفًا بمناسبة تجديد نتفليكس مسلسل بريدجيرتون لموسمين آخرين: "هذا ليس من طبيعتي، لكني أعلم كم أحب المسلسلات الطويلة، وأعلم أهمية معرفة الشخصيات والقصة والاتساق في هذه المسلسلات الطويلة".

من المقرر أن يتم بث الموسم الرابع من مسلسل Bridgerton على Netflix في عام 2026، وكانت منصة نتفليكس، أعلنت – في وقت سابق - عن تجديد مسلسل Bridgerton لـ موسمين جديدين، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، وذلك قبل الإعلان عن موعد طرح الموسم الرابع من العمل.

وذلك بعدما حقق الموسم الثالث من مسلسل Bridgerton رقماً قياسياً جديداً، بعدما حصل على المركز العاشر كأكثر الأعمال باللغة الإنجليزية تحقيقاً للمشاهدات والتي وصلت إلى 91.9 مليون مشاهدة، وقت طرحه خلال عام 2024.



أبطال مسلسل Bridgerton

وفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الموسم الثالث من مسلسل "Bridgerton" انضم رسميًا إلى قائمة أكثر اعمال نتفليكس شهرة وانتشاراً على الإطلاق، وحقق 91.9 مليون مشاهدة منذ عرضه أول مرة في 16 مايو من العام الماضي 2024، وتم احتساب هذا العدد من المشاهدات في 30 يونيو من نفس العام، بعد 45 يومًا فقط من العرض وهو ما يرجح استمرار المسلسل فى حصد المشاهدات.

ويقوم ببطولة المسلسل كل من جوناثان بيلي، ولوك طومسون، وجيسي، وهانا دود، وروث جيميل، وأدجوا أندوه، وهارييت كاينز، وبيسي كارتر، ومارتينز إيمانجبي، وجيسيكا مادسن، وإيما نعومي، وهيو ساكس، وبولي ووكر، وجولدا روشيفيل، ودانييل فرانسيس، سام فيليبس وجيمس فون.