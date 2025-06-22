شكرا لقرائتكم خبر عن ما بين الحريفة 2 ومسلسل 6 أشهر.. نور النبوي يستعد لفيلم جديد فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان نور النبوي لفيلم جديد في عالم السينما بعدما ثبت نجوميته بفيلمي الحريفة بجزأيه وذلك بعدما حققا إيرادات ضخمة استطاع بها كتابة اسمه ما بين أهم نجوم جيله، ليستعد حاليًا لفيلم جديد لم يتم الكشف عن تفاصيله بعد مع المؤلف إياد صالح.

نور النبوي عاش خلال عام 2025 نجاحات عديدة، ما بين مسلسل 6 شهور الذى عُرض على منصة watch it ثم يعرض حالياً على شاشة التليفزيون من خلال قنوات ON.



نور النبوي



نور النبوى



نور النبوي



نور النبوى



نور النبوي



نور النبوى



نور النبوي



نور النبوي



نور النبوى

كما عٌرض له الجزء الثاني من فيلم الحريفة في بداية العام وحقق إيرادات قياسية، استكمالاً لنجاح الجزء الأول منه.

قبل أن يتم الإعلان في نفس العام عن فيلم جديد له يتم التحضير حالياً له ليثبت أنه قادم بقوة ويحاول ترسيخ نجوميته مستغلاً ذكاء كبير.

مسلسل "6 شهور"، من تأليف عمرو محمود زيد وإخراج مصطفى صولي، وشاركه البطولة كل من نور إيهاب، مراد مكرم، سلوى محمد علي، مجدي بدر، وعدد من ضيوف الشرف.

ودارت أحداث المسلسل حول صراع بين شخصيتين على وظيفة داخل شركة عقارات، في إطار اجتماعي يتناول الطموح والتحديات التي تكشف عن معادن البشر تحت الضغط.