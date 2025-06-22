شكرا لقرائتكم خبر عن روبي ووائل جسـار يلتقيان في حفل غنائي استثنائي بالقاهرة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد لقائهما الناجح على مسرح مهرجان موازين بالمغرب الجمعة الماضية، يلتقي نجما الغناء روبـي ووائل جسار مرة أخرى في حفل غنائي مشترك، غدًا الإثنين 23 يونيو، بأحد فنادق التجمع الخامس، حيث يقدمان باقة من أبرز أغانيهما في أمسية موسيقية مميزة.

ستقدم روبـي مجموعة من أشهر أغانيها التي حفرت مكانتها في وجدان الجمهور، ومنها: "بيداري كده"، "قلبي بلاستيك"، "نمت ننة"، "حتة تانية"، "يا ليالي"، "وأنت عارف ليه"، "يا الرموش" أما وائل جسار، فسيصطحب الجمهور في رحلة مع أغنياته العاطفية والرومانسية، مثل:"عمري وذكرياته"، "سنين قدام"، "كل دقيقة شخصية"، "توعدني ليه"، "ساعات بقول"

أحدث إصدارات وائل جسار

يأتي هذا الحفل في وقت يطرح فيه جسار سلسلة من الأغاني الجديدة، منها:"100 إحساس جديد" (كلمات: هاني صارو - ألحان: أحمد زعيم)."كل وعد" (كلمات: رفيق نجيب - ألحان: أحمد زعيم)."حد يحيني" (كلمات: محمد الشافعي - ألحان: إسلام رفعت)."لو تخاصمني" (كلمات وألحان: لؤي الجوهري)."أنا مش مصدق" (كلمات: منصور الشادي - ألحان: وليد سعد).