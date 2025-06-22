تعازي شقيق ليال الإختيار في هذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - تُقبل التعازي عبدو الإختيار، شقيق الإعلامية اللبنانية ليال الإختيار يوم الأربعاء 25 من الشهر الجاري من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة سيدة المعونات - حارة صخر.



عبدو الإختيار، توفي أثناء تواجده في دولة الإمارات حيث يقيم. وقد شكل خبر وفاته صدمة كبيرة للعائلة، إذ رحل عن عمر يناهز الثلاثين عاماً، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ليال وعبدو جمعتهما علاقة صداقة وطيدة جداً، والصورة المرفقة بالخبر، هي آخر صورة التقطاها معاً الأسبوع الماضي.

من موقع "الفن"، نتقدم بأحرّ التعازي من ليال الإختيار وعائلتها الكريمة، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.