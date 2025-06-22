أحمد حلمي مكرماً في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

ميرنا وليد - بيروت - تم تكريم الممثل المصري أحمد حلمي في مهرجان "الدار البيضاء للفيلم العربي"، في دورته السادسة، في المعرب،

ونشر حلمي على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من تكريمه وكتب تعليقاً:"شكراً جزيلاً "مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي" على هذا التكريم وهذا الاستقبال الجميل الحافل.

. بحبكم من كل قلبي، واستمتعت جداً بالماستر كلاس بحضوركم".

وخلال تكريمه قال حلمي :"أنا سعيد جداً بوجودي هنا، نعمل في مهنة جميلة جداً، كلها مشاعر، نرى من خلالها حياة الناس، ونغوص في الحكايات. هذه الشغلانة مهمة جداً، ليس فقط للممثلين، لكن للمؤلفين والمخرجين وكل صنّاع الفيلم، لأنهم يؤثرون في حياتنا".