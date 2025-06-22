وفاة مشهورة تركية بمرض غريب .. وأختها تكشف من تسبب لها بذلك

ميرنا وليد - بيروت - توفيت المؤثرة التركية الشهيرة نهال كندان عن عمر يناهز 30 عامًا بعد صراع طويل مع مرض فقدان الشهية، وفقًا لما ذكرته قناة CNN Türk.

كانت قد وصلت إلى وزن لا يتجاوز 23 كيلوغرامًا بعد أن فقدت نحو 37 كيلوغرامًا خلال العامين الماضيين.

وأثناء تلقيها العلاج في المستشفى، توقف قلبها عن العمل، ولم يتمكن الأطباء من إنعاشها.

وكان أول من كشف عن تدهور حالتها الصحية مصممة الأزياء بينار كيريم أوغلو، التي كتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "اتصلت بأوموت وسألته: كيف حالها؟ للأسف، توقف قلب نهال مرة أخرى. يتم إجراء الإنعاش القلبي لها حاليًا."

وبعد لحظات، أكدت المؤثرة سيلا دوغو خبر وفاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت شقيقتها بهار عن دخولها المستشفى، وكتبت:"تم نقل أختي إلى المستشفى، إنها مصابة بفقدان الشهية... افعلوا شيئًا، أختي تموت. لم تستطع تحمل ما مرت به. آمل أن يشعر من افترى على شابة مثلها ودمّر حياتها بالندم."

نهال كندن كانت قد احتفلت بعيد ميلادها الثلاثين الأسبوع الماضي وهي في المستشفى.

وُلدت نهال في 15 حزيران يونيو 1995 في مرسين، تركيا. اشتهرت لأول مرة في عام 2014 بعد مشاركتها في برنامج تلفزيون الواقع التركي "Bu Tarz Benim" (هذا هو أسلوبي). لاحقًا، أطلقت مشروعها التجاري الخاص تحت اسم "مركز نهال كندان للتجميل".

بنت نهال مسيرة ناجحة كمؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي في مجالات الموضة والجمال ونمط الحياة، وجمعت ما يقارب 900 ألف متابع على إنستغرام.

في عام 2023، تم اعتقالها مع شقيقتها بهار بتهم تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال، في قضية مرتبطة بعملية احتيال على بيع سيارات مخفّضة. وخلال فترة احتجازها، أصيبت نهال بمرض فقدان الشهية العصبي الحاد، ويقال إنها فقدت أكثر من 30 كيلوغرامًا، مما أدى إلى الإفراج عنها في وقت مبكر من عام 2025 لأسباب صحية.