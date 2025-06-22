ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة المصرية نرمين الفقي بعيد ميلادها ونشرت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من الاجواء وكانت نرمين برفقة صديقتها الإعلامية المصرية سهير جودة.
وكتبت نرمين تعليقاً على منشورها عبرت فيه عن سعادتها وشكرت كل من عايدها في عيد ميلادها:"بجد من قلبي فرحانة إني إول مرة في حياتي أحتفل بأول يوم بعد الساعة ١٢ في يوم جديد يوم ٢١، ميرسي يا نوجا إنتي وسوسو حبايبي وميرسي يا نادية على التورتة الجميلة ومعايدة كل حبايبي سواء بالتليفون أو على السوشيال ميديا".
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلادها .. نرمين الفقي توجه هذه الرسالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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