فستان روبي في موازين يحدث تفاعلاً وهذا ثمنه

ميرنا وليد - بيروت - لاقت إطلالة الفنانة المصرية روبي في مهرجان موازين في المغرب الكثير من الإستحسان، وفي التفاصيل أطلت روبي مساء الجمعة بفستان قصير مخطط بالفضي والأسود، من تصميم دار Balmain، وسعره حاولى 2310 يورو.
الحفل كان كامل العدد، وتفاعل الجمهور مع أغاني روبي رقصاً وغناءً ومن المعروف عن روبي الأجواء الرائعة التي تقدمها في الحفلات.
وغنت روبي مجموعة من الأغنيات التي يغيبها الجمهور بينها "قلبي بلاستيك" و"ليه بيداري كده"، "إنت عارف ليه"، و"يالرموش" و"يا ليالي" و"الليلة حلوة"، وغنت جزءً من أغنيتها للصيف الحالي والتي تستعد لطرحها.
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