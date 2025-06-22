شكران مرتجى مع حبيب قلبها .. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية شكران مرتجى في ترند الكركم الشهير، حيث نشرت فيديو على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يجمعها بشخص مجهول وقالت:"نحنا لازم نعمل معكن لأول مرة وحصرياً أنا وحبيبي هذا الاختبار، يلا حبيبي حط الكركم".
وتابعت على طريقة الشخصية التي قدمتها في مسلسل "لعبة حب":"أو لا لا... آي لاف يو حبيبي".
ثم ظهر من كان يقوم بترند الكركم معها وهو طفل صغير، ولاقت مرتجى الكثير من التعليقات المثنية على خفة ظلها وعفويتها.
كتبت مرتجى :"لأول مره وحصرياً مع حبيب قلبي تحدي الكركم إنشالله يعجبكم وخبروني عملتوه؟ على فكره حلو كتير وبس تشوفوا الفيديو شو رأيكم بحبيبي".
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