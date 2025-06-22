أحمد الفيشاوي يكشف عن حلمه الذي يتمنى أن يحققه في الفن

خلال استضافته في بودكاست "حوارات مع عباس"، الذي يقدمه الفنان عباس أبو الحسن، كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن حلمه الأكبر الذي يتمنى أن يحققه في الفن، مؤكداً أن التمثيل لم يكن حلمه كما يظن البعض، وإنما كان دائماً يحلم بأن يخوض تجربة الإخراج السينمائي، مشيرًا الى أن الإخراج يمنحه قدرة كاملة على تنفيذ رؤيته الفنية، بعكس الممثل الذي يلتزم برؤية المخرج؛ أضاف: "أنا لو ماعملتش أفلام، أموت أحسن… ده حلم حياتي".

أشار الفيشاوي الى أنه يعيش في عزلة شبه تامة منذ ست سنوات، ولا يخرج اجتماعيًا إلا للضرورة، معتبرًا أن العزلة تمنحه صفاءً ذهنيًا يساعده على الإبداع والكتابة؛ وقال: "أنا من الناس اللي بتشتغل أحسن وهي لوحدها… الهدوء هو اللي بيخليني أركز".

أظهر الفيشاوي جانبًا روحانيًا في حديثه، مؤكدًا أنه لا يخاف الموت، بل يفضّل أن يرحل وحيدًا حتى لا يكون عبئًا على من حوله.

وأضاف: "نفسي أروح الجنة.. وأشوف وجه الله الكريم، مشددًا على إيمانه العميق بالله، وسعيه لتصحيح أخطائه بطريقته الخاصة، رغم اعترافه بعدم كونه شخصًا مثاليًا".

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