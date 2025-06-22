شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مغازلته عارضات أزياء.. إينيس دي رامون تتلقى نصائح بالصبر على نزوات براد بيت والان مع تفاصيل الخبر

أكد تقرير جديد أن النجم براد بيت، كان على علاقة غرامية مع عدد من عارضات الأزياء أثناء تصوير فيلمه المرتقب F1، وبحسب آخر ما توصل إليه موقع RadarOnline، فإن الممثل غازل هؤلاء الشابات من المشاهير لتعزيز ثقتهن بأنفسهن.

وأشار مصدر إلى أن النجم الوسيم براد بيت، كان لديه نوايا حسنة أثناء سحره للعارضات، لكنه استمتع بالتأكيد باهتمامهن، وتطرقت المصادر في حديثها إلى حبيبته الحالية إينيس دي رامون، والتي تلقت نصائح بالتعامل مع هذه المغازلات باستخفاف لأنه معتاد على ذلك.

وأوضح المصدر: "بالتأكيد لم يكن هذا النوع من السلوك الذي تتوقع رؤيته من شخص لديه صديقة جادة، لكن براد رجلٌ مستقلٌّ تمامًا، ولطالما كان كذلك، وقد اعترضت شريكاته السابقات على مغازلته لغيرهن".

وفي الختام، ذكر المصدر: "إذا كانت إينيس تريد البقاء مع براد بيت وبناء مستقبل معه، فهذا شيء يتعين عليها التعايش معه، لأنه في النهاية "براد" ولن يغير هدفه من أجل أي شخص".

وكان قد تحدث النجم العالمي براد بيت – في وقت سابق - عن ظهوره العلني الأول مع صديقته إينيس دي رامون، وفي محادثة أجريت مؤخرًا مع مجلة GQ لعدد صيف 2025، تحدث الممثل البالغ من العمر 61 عامًا، عن حضوره سباق الجائزة الكبرى البريطاني لعام 2024 مع دي رامون.

وتساءلت الصحيفة عما إذا كان من المخطط ظهورهما لأول مرة كزوجين في سباق الفورمولا 1، ورد نجم فيلم فورمولا 1، بضحكة، مشيرًا إلى أن الحياة لا يمكن التنبؤ بها، وأنه يسير حسب الظروف فقط، قائلا: "لا يا صديقي، الأمر ليس محسوبًا إلى هذا الحد"، ثم تابع بيت: "كم سيكون مرهقًا.. أنت تعيش وأنت تجري كل هذه الحسابات.. الحياة تتطور فقط والعلاقات بدورها تتطور".