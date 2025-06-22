شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يكشفون استراتيجية براد بيت الذكية في مواجهة أزماته القضائية مع أنجلينا جولي والان مع تفاصيل الخبر

كشف خبراء في تقييم العلاقات العامة عن استراتيجية براد بيت المبتكرة للعلاقات العامة وسط خلافه مع أنجلينا جولي، حيث أكد تقرير جديد أن النجم العالمي براد بيت يعيش حياته بسلام مع حبيبته الجديدة إينيس دي رامون.

ومع ذلك، فقد تصدر النجم الشهير عناوين الصحف بسبب قراراته الفاضحة سواء كان ذلك الانفصال عن جينيفر أنيستون من أجل أنجلينا جولي أو إنهاء علاقته مع أنجلينا بعد معركتهما الشهيرة في الطائرة عام 2016.

ورغم هذا نجح الممثل العالمي في الحفاظ على أهميته ولم يتم يفقد ترابطه مع معجبيه أبدًا، وظلوا بجانبه رغم كل الأخبار التي تخص حياته الزوجية، ووفقًا لـ Us Weekly، وفي إطار شرحه لاستراتيجية "براد" المبتكرة للعلاقات العامة، شارك مارك بوركوفسكي، مؤسس شركة Borkowski PR، وجهة نظره، قائلًا: "لعبت وسامة براد بيت دورًا هامًا في الحفاظ على شعبيته، فعندما تكون موهوبًا بهذه الدرجة، تصبح الفضيحة بصدي مضاعف".

وذكر الخبير أنه بدلًا من إثارة المزيد من الجدل، التزم براد الصمت حيال الاتهامات العديدة الموجهة إليه، ويُقال إن هذا كان استراتيجية علاقات عامة فعّالة بالنسبة له، وساعده على حفظ ماء وجهه رغم الاتهامات البشعة والمعارك القضائية.

وأضاف: "في لعبة الشهرة الحديثة، حيث يسارع المشاهير إلى مشاركة صدماتهم في سلسلة صور على إنستجرام أو سرد رحلة شفائهم عبر البودكاست، فعل براد بيت الشيء الوحيد الذي لم يعد أحد يتوقعه بعد الآن".

وفي الختام، أكد إيفان نيرمان، مؤسس ومدير تنفيذي لشركة العلاقات العامة ريد بانيان، نتائج مارك التي تفيد بأن البقاء هادئًا يعد تكتيكًا ذكيًا للأب لستة أطفال، قائلا "لقد التزم الصمت.. هذا الصمت منحه السيطرة"، مضيفًا: "بدلاً من تغذية العناوين الرئيسية، تركها تسير في مسارها بينما كان يركز على العمل".