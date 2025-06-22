شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عزت: حزين أنه مفيش جزء ثان من مسلسل ما وراء الطبيعة وكنا متوقعين الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الكاتب والمؤلف محمود عزت عن كواليس مسلسل ما وراء الطبيعة، أثناء حلوله ضيفًا ببودكاست الشغلانة مع آسر أحمد، والذي يناقش خلاله كواليس صناعة السينما والدراما.

وقال الكاتب والمؤلف محمود عزت: "مسلسل ما وراء الطبيعة، كان نقلة كبيرة في مسيرتي في الكتابة، وبشكر عمرو سلامة، أنا كنت جزء من فريق الكتابة مع دينا ماهر وعمر خالد ومحمود يسري وامينة البنا، كلنا كنا بنتجمع كل يوم ونقعد نشتغل في أجواء جميلة جدًا ولطيفة جدًا".

وأضاف المؤلف محمود عزت: "أحد مميزات العمل مع عمرو سلامة هي أن ورشة الكتابة بتبقي ممتعة جدًا، وطول الوقت قاعدين مبسوطين ومستمتعين ومش عاوزين الشغل يخلص، وما وراء الطبيعية كان عمل روائي له معجبين بالملايين، وكنا عارفين إن جمهور الرواية مش هيحبوا المسلسل، لأن كل واحد قرأ الرواية وارتبط الشخصيات معه في ذهنه بشكل معين".

وتابع محمود عزت قائلاً: "وبالرغم من أن أحمد أمين عنده شعبية جارفة الناس قالت مش هينفع للدور، والصنعة كانت اننا نقدم قصص ممتعة ومنفصلة عن الروايات، وحصل هجوم ضخم على المسلسل ومؤخرًا الناس بقت تتفرج عليه تاني".

وأضاف الكاتب محمود عزت: "حزين جدًا إن مفيش جزء ثان مش عارف ليه، وأتمني يتعمل منه أجزاء كثيرة، واستمتعت جدًا بفنيات المسلسل وصورته، وكان في بعض الحلقات الجرافيك كان محبط لبعض الجماهير، وده كان على قد المتاح".

محمود عزت تخرج فى كلية الطب، وعمل في مجال الكتابة والأفلام الوثائقية وبرامج التليفزيون ومن ثم كتابة الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية، فعمل ضمن فريق كتابة برنامج أبلة فاهيتا "لايف من الدوبلكيس" ومن ثم ترأس فريق الكتابة، قبل أن ينتقل إلى الكتابة الدرامية مثل مسلسل الآنسة فرح، ومسلسل ما وراء الطبيعة، ومسلسل ستات بيت المعادي، ومسلسل الصفارة، وأخيرا ترؤسه فريق كتابة مسلسل ساعته وتاريخه، ومسلسل حسبة عمري، ومن أعماله السينمائية فيلم سعاد، الذى شارك في مهرجان كان السينمائي، وفيلم أبو صدام.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض يوم الأربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست، وكانت ضيفة الحلقة الرابعة مصممة الأزياء ايمان الخميسي للحديث عن صناعة الأزياء في الدراما والسينما والريد كاربت، وحل في الحلقة الخامسة الكاتب والمؤلف محمد إسماعيل أمين، والمخرج محمد سلامة ضيف للحلقة السادسة، وفي الحلقة السابعة حل الدكتور محمد مختار مدير التصوير للحديث على مهام عمليات التصوير وفي الحلقة التاسعة حل المؤلف والمخرج أحمد فوزي صالح، وكان ضيف الحلقة التاسعة المخرج باسل مبارك.