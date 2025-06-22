كارول سماحة تتذكر زوجها الراحل بكلمات مبكية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 يونيو 2025 01:21 مساءً - وجهت الفنانة كارول سماحة رسالة رثاء لزوجها الراحل رجل الأعمال وليد مصطفى، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بيوم الأب.

رسالة مؤثرة من كارول سماحة

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نشاط فني لكارول سماحة

نشرتعبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام مجموعة صور ومقاطع مصورة جمعت زوجها الراحل بابنتها، وقالت في رسالتها: "تركت فراغ كبير بقلبها، كنت الحضن، والأمان، والسند، بعدك بكل زاوية بالبيت، بكل تفصيلة، بكل لحظة ضعف بندور فيها عنك"، وتابعت قائلة: "عم حاول قد ما فيا عبي الفراغ اللي تركته.. بس ما في حدا بيشبهك، إنت مش بس أب، إنت مدرسة حب وتضحية ما بتتكرر.. كل عيد أب وروحك مرتاحة بالسماء يا أطيب وأحن أب بالدنيا".الجدير بالذكر أن كارول سماحة تعيش حالة من النشاط الفني بعد وداعها لشريك عمرها رجل الأعمال والمنتج الإعلامي وليد مصطفى، فأحيت مؤخراً حفلتين في أمستردام، كان أولها الجمعة 30 والسبت 31 مايو، في العاصمة الهولندية أمستردام.

وتنفيذاً لوصية زوجها عادت الفنانة كارول سماحة لاستئناف نشاطها الفني مُجدداً؛ وذلك بعد أيامٍ قليلة من وفاته بعد صراع مع المرض، حيث يأتي ذلك القرار اضطرارياً بسبب ارتباطها بمواعيد عرض مسرحية "كلو مسموح".

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تفاصيل العرض

العرض المسرحي "كلو مسموح"، هو النسخة العربية من المسرحية الغنائية العالمية Anything Goes، والتي كان من المقرر عرضها قبل شهور حيث كان مقرراً تقديمها يوم 11 أكتوبر الماضي ولمدة أسبوعين، إلى أن تقرر تأجيلها بسبب الأحداث التي شهدتها لبنان.

وشارك في بطولة المسرحية، بجانب كارول سماحة، كلٌّ من: فؤاد يقين، جوي كرم، دوري السمراني، نور حلو، نزيه يوسف. وهي كتابة وإخراج روي خوري. وستُقدّم خلالها أغانٍ عدة؛ فضلاً عن أكثر من عرض استعراضي، بمشاركة 20 راقصاً وراقصة تقريباً.

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