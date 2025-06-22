نرمين الفقي: الزواج رزق وأتمنى العوض عن سنوات الوحدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 يونيو 2025 01:21 مساءً - في حديثٍ مؤثر، تحدثت الفنانة نرمين الفقي عن نظرتها للزواج، مؤكدة أنه رزق من عند الله عز وجل وسنة من سننه في الحياة، متمنية أن يعوضها الله خيراً عن السنوات التي قضتها بمفردها.

نرمين الفقي: كل شيء في الحياة مقدر ومكتوب

أوضحت النجمة نرمين الفقي، من خلال مداخلة هاتفية لها عبر برنامج "الستات" المُذاع على قناة النهار، أن كل شيء في الحياة مقدر ومكتوب، وأن ما ينتظره الإنسان من الله لا بد أن يكون خيراً، مضيفة: "الزواج رزق، وما كتبه الله لي سيكون فيه الخير بإذن الله، وأسأل الله أن يعوضني عن كل سنة عشتها وحدي بعوض جميل".

وتابعت الفقي حديثها مؤكدة أن الزواج يمثل سنة الحياة الطبيعية بين الرجل والمرأة، وأنه لا يخلو من التحديات والمشكلات، إلا أن تلك المشكلات هي التي تكسب العلاقة عمقاً ونضجًا، مشيرة إلى أهمية وجود التفاهم والمشاركة بين الطرفين.

مشاركة درامية سابقة

من الجدير بالذكر، أن الفنانةكان لها مشاركة درامية سابقة من خلال مسلسل "محارب"، حيث ظهرت خلال أحداثه بدور سيدة الأعمال التي تُتهم بدهس سيدة بسيارتها، وفي نفس الوقت كان لها خط درامي مميز مع بطل العمل الفنان حسن الرداد الذي قدم شخصية "عزيز"، إذ يتعلق بها ويحاول التقرب منها. وشارك في العمل عدد آخر من النجوم وهم، ناهد السباعي، تامر عبدالمنعم، والممثل الشاب محمود عمرو ياسين، وحقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا خلال عرضه، واستطاعت الفنانة أن تضيف لرصيدها الفني دورًا مميزًا نال استحسان المشاهدين والنقاد على حد سواء.

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